Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.40
П2
4.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.60
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.24
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Калгари
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2

«Автомобилист» — «Металлург» 20 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 20 ноября, в КХЛ «Автомобилист» встречается с «Металлургом».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Автомобилист"

Матч «Автомобилист» — «Металлург» начнется в 17:00 мск и пройдет на «УГМК Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».

«Автомобилист» прошел в ноябре через серию из 4 поражений, но недавно вышел из пике. Екатеринбуржцы победили «Трактор» 5:1 и «Нефтехимик» 6:3. В «Авто» хороши иностранцы Блэкер, Да Коста, Буше и Мэйсек. На одном уровне с ними держится форвард Денежкин (19 очков в 25 матчах). У вернувшегося после длительной дисквалификации Голышева игра пока не идет: только три очка в 9 матчах. Команда Заварухина надежна в обороне, у голкипера Галкина лучший процент отраженных бросков в лиге — 93,7. В среднем он пропускает две шайбы за игру. В сочетании с результативной атакой этого хватает «Автомобилисту», чтобы занимать 4-е место на Востоке.

«Металлург» же — лучшая команда не только в своей конференции, но и во всей лиге. «Магнитка» недавно выиграла 5 матчей подряд, остановить ее смог только СКА. Впрочем, после этого команда Разина снова победила — 4:3 с «Трактором». В «Металлурге» больше всех очков набирают российские хоккеисты: у Ткачева 36 очков, у Канцерова — 31. Новичок Кузнецов шайб за магнитогорцев еще не забрасывал, у него 7 передач в 11 играх. «Магнитка» — единственная команда в КХЛ, забившая больше 100 голов — 109 в 28 матчах. К вратарям вопросы есть, резко сбавил Набоков, который весной 2024-го помог выиграть Кубок Гагарина. У Смолина статистика чуть получше, процент отраженных бросков — 91,6.

«Автомобилист» и «Металлург» еще не встречались в этом сезоне. Результаты всех игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры называют шансы команд равными. Итоговая победа «Автомобилиста» стоит 1,90, а победа «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов — 1,94. На тотал больше 5,5 дают коэффициент 1,96, а на тотал меньше 5,5 — 1,88.

Хоккей. КХЛ
20.11
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.43