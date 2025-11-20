«Автомобилист» — «Металлург» 20 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Металлург» же — лучшая команда не только в своей конференции, но и во всей лиге. «Магнитка» недавно выиграла 5 матчей подряд, остановить ее смог только СКА. Впрочем, после этого команда Разина снова победила — 4:3 с «Трактором». В «Металлурге» больше всех очков набирают российские хоккеисты: у Ткачева 36 очков, у Канцерова — 31. Новичок Кузнецов шайб за магнитогорцев еще не забрасывал, у него 7 передач в 11 играх. «Магнитка» — единственная команда в КХЛ, забившая больше 100 голов — 109 в 28 матчах. К вратарям вопросы есть, резко сбавил Набоков, который весной 2024-го помог выиграть Кубок Гагарина. У Смолина статистика чуть получше, процент отраженных бросков — 91,6.