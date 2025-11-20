«Автомобилист» — «Металлург» 20 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Автомобилист» — «Металлург» начнется в 17:00 мск и пройдет на «УГМК Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
«Автомобилист» прошел в ноябре через серию из 4 поражений, но недавно вышел из пике. Екатеринбуржцы победили «Трактор» 5:1 и «Нефтехимик» 6:3. В «Авто» хороши иностранцы Блэкер, Да Коста, Буше и Мэйсек. На одном уровне с ними держится форвард Денежкин (19 очков в 25 матчах). У вернувшегося после длительной дисквалификации Голышева игра пока не идет: только три очка в 9 матчах. Команда Заварухина надежна в обороне, у голкипера Галкина лучший процент отраженных бросков в лиге — 93,7. В среднем он пропускает две шайбы за игру. В сочетании с результативной атакой этого хватает «Автомобилисту», чтобы занимать 4-е место на Востоке.
«Металлург» же — лучшая команда не только в своей конференции, но и во всей лиге. «Магнитка» недавно выиграла 5 матчей подряд, остановить ее смог только СКА. Впрочем, после этого команда Разина снова победила — 4:3 с «Трактором». В «Металлурге» больше всех очков набирают российские хоккеисты: у Ткачева 36 очков, у Канцерова — 31. Новичок Кузнецов шайб за магнитогорцев еще не забрасывал, у него 7 передач в 11 играх. «Магнитка» — единственная команда в КХЛ, забившая больше 100 голов — 109 в 28 матчах. К вратарям вопросы есть, резко сбавил Набоков, который весной 2024-го помог выиграть Кубок Гагарина. У Смолина статистика чуть получше, процент отраженных бросков — 91,6.
«Автомобилист» и «Металлург» еще не встречались в этом сезоне. Результаты всех игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры называют шансы команд равными. Итоговая победа «Автомобилиста» стоит 1,90, а победа «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов — 1,94. На тотал больше 5,5 дают коэффициент 1,96, а на тотал меньше 5,5 — 1,88.