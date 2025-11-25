Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.54
X
4.37
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.10
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Флорида
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Филадельфия
0
П1
X
П2

«Спартак» — «Ак Барс» 25 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 25 ноября, «Ак Барс» сыграет в Москве со «Спартаком» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Спартак» — «Ак Барс» начнется в 19:30 мск и пройдет в «Мегаспорте». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

Волна увольнений в КХЛ докатилась и до «Спартака». Главный тренер Жамнов остался в команде, а вот с его помощниками Ковалевым и Кравчуком клуб расстался. Это случилось после хлесткого поражения в Минске — 0:6 от «Динамо». Жамнов извинился перед болельщиками и покритиковал своих игроков, особенно нападающих. Обычно «Спартак» хорош в атаке, он забивает 3 гола за матч (7-е место в КХЛ), но иногда форвардам не хватает агрессии в чужой зоне. Также красно-белые хотят решить вопрос с вратарем, заменив Николаева на Георгиева, который раньше играл в НХЛ. Всего три команды в КХЛ пропустили 100 голов и больше, и «Спартак» одна из них. Что касается результатов, то у красно-белых 4 поражения в 5 последних матчах, они занимают 7-е место на Западе.

«Ак Барс» — второй на Востоке, казанцы только что одолели по буллитам «Шанхай» в Санкт-Петербурге (3:2). Вообще команда Гатиятулина очень хороша в гостях: набрала 21 очко из 28. Также «барсы» пропускают на выезде меньше всех в КХЛ — 2,2 шайбы за игру. В ноябре подопечные Гатиятулина проиграли 5 матчей и одержали 4 победы. По словам главного тренера, турнирная ситуация позволяет экспериментировать в ближайший месяц. «Ак Барс» — 9-й в лиге по забитым голам (2,93 за игру) и 12-й по пропущенным (2,70 за игру). В Казани команда играет хуже и пропустила 50 шайб в 16 матчах.

«Спартак» выиграл у «Ак Барса» оба матча в прошлом сезоне — 3:0 дома и 5:3 на выезде. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят фаворита в сегодняшней встрече. Победа «Спартака» в основное время оценивается в 2,70, а победа «Ак Барса» — в 2,30. Тотал меньше 5,5 стоит 1,95, тотал больше 5,5 — 1,85.

