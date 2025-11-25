«Спартак» — «Ак Барс» 25 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Спартак» — «Ак Барс» начнется в 19:30 мск и пройдет в «Мегаспорте». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
Волна увольнений в КХЛ докатилась и до «Спартака». Главный тренер Жамнов остался в команде, а вот с его помощниками Ковалевым и Кравчуком клуб расстался. Это случилось после хлесткого поражения в Минске — 0:6 от «Динамо». Жамнов извинился перед болельщиками и покритиковал своих игроков, особенно нападающих. Обычно «Спартак» хорош в атаке, он забивает 3 гола за матч (7-е место в КХЛ), но иногда форвардам не хватает агрессии в чужой зоне. Также красно-белые хотят решить вопрос с вратарем, заменив Николаева на Георгиева, который раньше играл в НХЛ. Всего три команды в КХЛ пропустили 100 голов и больше, и «Спартак» одна из них. Что касается результатов, то у красно-белых 4 поражения в 5 последних матчах, они занимают 7-е место на Западе.
«Ак Барс» — второй на Востоке, казанцы только что одолели по буллитам «Шанхай» в Санкт-Петербурге (3:2). Вообще команда Гатиятулина очень хороша в гостях: набрала 21 очко из 28. Также «барсы» пропускают на выезде меньше всех в КХЛ — 2,2 шайбы за игру. В ноябре подопечные Гатиятулина проиграли 5 матчей и одержали 4 победы. По словам главного тренера, турнирная ситуация позволяет экспериментировать в ближайший месяц. «Ак Барс» — 9-й в лиге по забитым голам (2,93 за игру) и 12-й по пропущенным (2,70 за игру). В Казани команда играет хуже и пропустила 50 шайб в 16 матчах.
«Спартак» выиграл у «Ак Барса» оба матча в прошлом сезоне — 3:0 дома и 5:3 на выезде. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят фаворита в сегодняшней встрече. Победа «Спартака» в основное время оценивается в 2,70, а победа «Ак Барса» — в 2,30. Тотал меньше 5,5 стоит 1,95, тотал больше 5,5 — 1,85.