«Спартак» — «Ак Барс» 25 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Волна увольнений в КХЛ докатилась и до «Спартака». Главный тренер Жамнов остался в команде, а вот с его помощниками Ковалевым и Кравчуком клуб расстался. Это случилось после хлесткого поражения в Минске — 0:6 от «Динамо». Жамнов извинился перед болельщиками и покритиковал своих игроков, особенно нападающих. Обычно «Спартак» хорош в атаке, он забивает 3 гола за матч (7-е место в КХЛ), но иногда форвардам не хватает агрессии в чужой зоне. Также красно-белые хотят решить вопрос с вратарем, заменив Николаева на Георгиева, который раньше играл в НХЛ. Всего три команды в КХЛ пропустили 100 голов и больше, и «Спартак» одна из них. Что касается результатов, то у красно-белых 4 поражения в 5 последних матчах, они занимают 7-е место на Западе.