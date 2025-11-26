Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора»

Олимпийский чемпион 1992 года Зубов занял должность ассистента исполняющего обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэля Рише. Трудовое соглашение Зубова с челябинским клубом рассчитано до конца текущего сезона.
— Одними из важнейших компонентов, которые «Трактору» нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач, — приводит слова генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова пресс-служба клуба.
Последним местом работы 55-летнего Зубова был ХК «Сочи», который он покинул в марте 2025 года. Зубов также был главным тренером и ассистентом в петербургском СКА, возглавлял рижское «Динамо» и молодежную сборную России.
В качестве игрока Сергей Зубов стал чемпионом Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» и «Далласа». В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы.