Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.37
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.52
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2

Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора»

Сергей Зубов присоединился к тренерскому штабу хоккейного клуба «Трактор», сообщает пресс-служба команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион 1992 года Зубов занял должность ассистента исполняющего обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэля Рише. Трудовое соглашение Зубова с челябинским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

— Одними из важнейших компонентов, которые «Трактору» нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач, — приводит слова генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова пресс-служба клуба.

Последним местом работы 55-летнего Зубова был ХК «Сочи», который он покинул в марте 2025 года. Зубов также был главным тренером и ассистентом в петербургском СКА, возглавлял рижское «Динамо» и молодежную сборную России.

В качестве игрока Сергей Зубов стал чемпионом Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» и «Далласа». В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы.