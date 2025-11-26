Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора»

— Одними из важнейших компонентов, которые «Трактору» нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач, — приводит слова генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова пресс-служба клуба.