«Динамо» Москва — «Локомотив» 26 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Динамо» Москва — «Локомотив» начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
Московское «Динамо» многих удивило, уволив главного тренера Кудашова. Встряска от руководства клуба пока не работает, бело-голубые проиграли два матча и выиграли один. 24 ноября динамовцы справились с «Амуром» (4:2) даже без Гусева, Подъяпольского и Пакетта. Козлов заявил, что хочет играть в более атакующий хоккей, но у него нет времени перейти на новую схему. Сейчас «Динамо» — пятое на Западе, задача клуба — попасть в топ-4 по итогам регулярки. Лучший бомбардир бело-голубых Уил с 25 очками входит в топ-15 в лиге. У «Динамо» хорошие спецбригады большинства (6-е место в КХЛ), а вот игру в меньшинстве можно улучшить (15-е место).
«Локомотив» тоже пережил недавно мини-кризис. «Железнодорожники» проиграли дома 3 матча из 5. Ярославцы непривычно плохо оборонялись и пропускали по 4 шайбы от «“Барыса” и “Шанхая”, а от “Амура” пропустили сразу 6. Два дня назад “Локо” разобрался с “Сибирью” (4:1). Команда Хартли прибавила в игре в большинстве после увольнения Рябыкина, отвечавшего за этот компонент игры. У ярославцев 6 голов в последних 5 матчах. В “Локомотиве” держат уровень Радулов (33 очка) и Сурин (24 очка). Благодаря победе над “Сибирью” Хартли вернулся на первую строчку в Западной конференции, однако у конкурентов есть матчи в запасе.
«Динамо» и «Локомотив» уже встречались месяц назад в Москве, тогда сильнее были ярославцы — 3:2. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят фаворитов в сегодняшней встрече. Победа «Динамо» в основное время оценивается в 2,85, а победа «Локомотива» — в 2,30. Тотал меньше 5,5 стоит 1,59, тотал больше 5,5 — 2,27.