«Динамо» Москва — «Локомотив» 26 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» многих удивило, уволив главного тренера Кудашова. Встряска от руководства клуба пока не работает, бело-голубые проиграли два матча и выиграли один. 24 ноября динамовцы справились с «Амуром» (4:2) даже без Гусева, Подъяпольского и Пакетта. Козлов заявил, что хочет играть в более атакующий хоккей, но у него нет времени перейти на новую схему. Сейчас «Динамо» — пятое на Западе, задача клуба — попасть в топ-4 по итогам регулярки. Лучший бомбардир бело-голубых Уил с 25 очками входит в топ-15 в лиге. У «Динамо» хорошие спецбригады большинства (6-е место в КХЛ), а вот игру в меньшинстве можно улучшить (15-е место).