Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.16
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
27.11
Вашингтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.47
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.11
Детройт
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.53
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
27.11
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.65
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
27.11
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.50
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
27.11
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.50
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
27.11
Тампа-Бэй
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.62
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.47
П2
3.29
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2

«Динамо» Москва — «Локомотив» 26 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 26 ноября, московское «Динамо» принимает «Локомотив» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Динамо"

Матч «Динамо» Москва — «Локомотив» начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».

Московское «Динамо» многих удивило, уволив главного тренера Кудашова. Встряска от руководства клуба пока не работает, бело-голубые проиграли два матча и выиграли один. 24 ноября динамовцы справились с «Амуром» (4:2) даже без Гусева, Подъяпольского и Пакетта. Козлов заявил, что хочет играть в более атакующий хоккей, но у него нет времени перейти на новую схему. Сейчас «Динамо» — пятое на Западе, задача клуба — попасть в топ-4 по итогам регулярки. Лучший бомбардир бело-голубых Уил с 25 очками входит в топ-15 в лиге. У «Динамо» хорошие спецбригады большинства (6-е место в КХЛ), а вот игру в меньшинстве можно улучшить (15-е место).

«Локомотив» тоже пережил недавно мини-кризис. «Железнодорожники» проиграли дома 3 матча из 5. Ярославцы непривычно плохо оборонялись и пропускали по 4 шайбы от «“Барыса” и “Шанхая”, а от “Амура” пропустили сразу 6. Два дня назад “Локо” разобрался с “Сибирью” (4:1). Команда Хартли прибавила в игре в большинстве после увольнения Рябыкина, отвечавшего за этот компонент игры. У ярославцев 6 голов в последних 5 матчах. В “Локомотиве” держат уровень Радулов (33 очка) и Сурин (24 очка). Благодаря победе над “Сибирью” Хартли вернулся на первую строчку в Западной конференции, однако у конкурентов есть матчи в запасе.

«Динамо» и «Локомотив» уже встречались месяц назад в Москве, тогда сильнее были ярославцы — 3:2. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят фаворитов в сегодняшней встрече. Победа «Динамо» в основное время оценивается в 2,85, а победа «Локомотива» — в 2,30. Тотал меньше 5,5 стоит 1,59, тотал больше 5,5 — 2,27.

