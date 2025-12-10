Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
11.12
Калгари
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
11.12
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
11.12
Юта
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Овечкин ответил на вопрос о возвращении в московское «Динамо»

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возвращении в родное московское «Динамо» после окончания контракта в США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Воспитанник бело-голубых Александр Овечкин заявил, что пока не думает о возвращении в «Динамо».

«Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на сезоне, на следующей игре, а там посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Овечкина RG.

Александр Овечкин выступал за московское «Динамо» в период с 2001-го по 2005 год, а также в сезоне-2012/13. В составе бело-голубых нападающий выиграл титул чемпиона России в 2005-м и Кубок Гагарина в 2013 году.

В текущем сезоне в заокеанской лиге россиянин набрал 29 (14+15) очков в 29 матчах. Действующий контракт Овечкина рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 30 матчей НХЛ текущего сезона «Вашингтон» лидирует в таблице с 39 очками. В следующем матче команда встретится с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоится в ночь на 12 декабря в 3 часа по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше