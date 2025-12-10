Овечкин ответил на вопрос о возвращении в московское «Динамо»

Воспитанник бело-голубых Александр Овечкин заявил, что пока не думает о возвращении в «Динамо».
«Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на сезоне, на следующей игре, а там посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Овечкина RG.
Александр Овечкин выступал за московское «Динамо» в период с 2001-го по 2005 год, а также в сезоне-2012/13. В составе бело-голубых нападающий выиграл титул чемпиона России в 2005-м и Кубок Гагарина в 2013 году.
В текущем сезоне в заокеанской лиге россиянин набрал 29 (14+15) очков в 29 матчах. Действующий контракт Овечкина рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 30 матчей НХЛ текущего сезона «Вашингтон» лидирует в таблице с 39 очками. В следующем матче команда встретится с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоится в ночь на 12 декабря в 3 часа по московскому времени.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.