Тимур Билялов стал четвертым вратарем с 200 победами в КХЛ

Свою юбилейную победу в КХЛ вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов оформил 19 января в выездном матче во Владивостоке против «Адмирала» (5:2). Для достижения этого результата Билялову потребовалось провести 374 встречи. В КХЛ он в среднем отражает 93% бросков при показателе надёжности 2.