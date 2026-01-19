Тимур Билялов стал четвертым вратарем с 200 победами в КХЛ

Свою юбилейную победу в КХЛ вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов оформил 19 января в выездном матче во Владивостоке против «Адмирала» (5:2). Для достижения этого результата Билялову потребовалось провести 374 встречи. В КХЛ он в среднем отражает 93% бросков при показателе надёжности 2.
Больше побед в истории КХЛ только у трех голкиперов: рекордсмена Василия Кошечкина (378 побед), Александра Еременко (299) и Константина Барулина (258).
За свою карьеру Билялов также выступал за ханты-мансийскую «Югру» и рижское «Динамо». В составе сборной России вратарь становился серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и выигрывал золото на Универсиаде 2017 года.
Победа над «Адмиралом» стала для «Ак Барса» третьей подряд. Казанский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Арсений Цыба
(00:00-58:39)
Тимур Билялов
Арсений Цыба
(c 59:33)
01:11
Алексей Пустозеров
03:58
Радэль Замалтдинов
(Никита Дыняк, Митчелл Миллер)
18:04
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
18:46
Алексей Пустозеров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
21:07
Владимир Брюквин
(Павел Шэн, Степан Старков)
31:47
Дмитро Тимашов
(Семен Ручкин, Георгий Солянников)
33:33
Аркадий Шестаков
43:05
Илья Сафонов
43:59
Илья Карпухин
55:44
Радэль Замалтдинов
59:33
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит