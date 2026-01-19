Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.51
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
20.01
Торонто
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
20.01
Вегас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
20.01
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
20.01
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
20.01
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
20.01
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Тимур Билялов стал четвертым вратарем с 200 победами в КХЛ

30-летний голкипер «Ак Барса» вошел в число четырех вратарей, кто достиг рубежа в 200 победных матчей в Континентальной хоккейной лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Свою юбилейную победу в КХЛ вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов оформил 19 января в выездном матче во Владивостоке против «Адмирала» (5:2). Для достижения этого результата Билялову потребовалось провести 374 встречи. В КХЛ он в среднем отражает 93% бросков при показателе надёжности 2.

Больше побед в истории КХЛ только у трех голкиперов: рекордсмена Василия Кошечкина (378 побед), Александра Еременко (299) и Константина Барулина (258).

За свою карьеру Билялов также выступал за ханты-мансийскую «Югру» и рижское «Динамо». В составе сборной России вратарь становился серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и выигрывал золото на Универсиаде 2017 года.

Победа над «Адмиралом» стала для «Ак Барса» третьей подряд. Казанский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Адмирал
2:5
0:3, 2:0, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
19.01.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 3055 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Вратари
Арсений Цыба
(00:00-58:39)
Тимур Билялов
Арсений Цыба
(c 59:33)
1-й период
01:11
Алексей Пустозеров
03:58
Радэль Замалтдинов
(Никита Дыняк, Митчелл Миллер)
18:04
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
18:46
Алексей Пустозеров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
2-й период
21:07
Владимир Брюквин
(Павел Шэн, Степан Старков)
31:47
Дмитро Тимашов
(Семен Ручкин, Георгий Солянников)
33:33
Аркадий Шестаков
3-й период
43:05
Илья Сафонов
43:59
Илья Карпухин
55:44
Радэль Замалтдинов
59:33
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
Статистика
Адмирал
Ак Барс
Штрафное время
2
6
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит