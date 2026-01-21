Покинувший «Трактор» из-за усталости тренер Гру нашел новый клуб

Соглашение с 58‑летним канадским специалистом рассчитано до конца сезона.
Ранее «Цуг» в связи с неудовлетворительными результатами объявил об отставке главного тренера Михаэля Линигера. Под его руководством команда после Нового года проиграла все десять матчей и вылетела из хоккейной Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале шведскому «Лулео» (2:3, 2:3).
«В непростой ситуации, в которой оказался “Цуг”, Бенуа Гру согласился возглавить команду в качестве главного тренера до конца сезона», — сказано в сообщении.
Предыдущим клубом Гру был челябинский «Трактор», который он покинул в ноябре прошлого года, сославшись на моральную и физическую усталость. В прошлом сезоне челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступили ярославскому «Локомотиву».