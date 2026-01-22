Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Спартак»

Ранее в КХЛ Рукавишников также играл за «Сибирь», «Ак Барс», «Атлант» и СКА. В составе петербургского клуба Рукавишников дважды стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету защитника 102 (21+81) очка и показатель полезности «+74» за 645 игр в КХЛ, включая 97 встреч в Кубке Гагарина.