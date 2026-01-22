Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Спартак»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Роман Рукавишников выступал за «Спартак» в сезоне‑2023/24, провел 65 матчей и набрал 8 (1+7) очков.
Прошлый сезон 33‑летний Рукавишников начинал в воскресенском «Химике» и продолжил в составе «Сибири», приняв участие в 56 играх и сделав четыре голевые передачи. По ходу нынешнего сезона Рукавишников вернулся в Воскресенск, проведя за фарм‑клуб «Спартака» 13 матчей при трех передачах и показателе полезности «+10».
Ранее в КХЛ Рукавишников также играл за «Сибирь», «Ак Барс», «Атлант» и СКА. В составе петербургского клуба Рукавишников дважды стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету защитника 102 (21+81) очка и показатель полезности «+74» за 645 игр в КХЛ, включая 97 встреч в Кубке Гагарина.
«Спартак» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.