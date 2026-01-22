Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.30
П2
3.74
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.60
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.80
П2
17.00
Хоккей. НХЛ
23.01
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
23.01
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
23.01
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
23.01
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
23.01
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
23.01
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
23.01
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Спартак»

Московский «Спартак» заключил двусторонний контракт до конца сезона с защитником Романом Рукавишниковым, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Роман Рукавишников выступал за «Спартак» в сезоне‑2023/24, провел 65 матчей и набрал 8 (1+7) очков.

Прошлый сезон 33‑летний Рукавишников начинал в воскресенском «Химике» и продолжил в составе «Сибири», приняв участие в 56 играх и сделав четыре голевые передачи. По ходу нынешнего сезона Рукавишников вернулся в Воскресенск, проведя за фарм‑клуб «Спартака» 13 матчей при трех передачах и показателе полезности «+10».

Ранее в КХЛ Рукавишников также играл за «Сибирь», «Ак Барс», «Атлант» и СКА. В составе петербургского клуба Рукавишников дважды стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету защитника 102 (21+81) очка и показатель полезности «+74» за 645 игр в КХЛ, включая 97 встреч в Кубке Гагарина.

«Спартак» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.