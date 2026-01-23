Стало известно, какую сумму получил «Спартак» после обмена с «Амуром»

Московский «Спартак» получил 25 млн рублей за одного из форвардов после крупного обмена с хабаровским «Амуром». Об этом сообщил портал «Чемпионат».
В результате сделки в хабаровскую команду перешли нападающие Иван Воробьев и Григорий Кузьмин. В «Спартак» отправились форвард Игнат Коротких и денежная компансация — 25 млн рублей.
23-летний Игнат в КХЛ провел 142 матча, набрав 50 (19+31) очков. В текущем сезоне форвард сыграл 41 встречу, где записал на свой счет 21 (9+12) очко.
За два предыдущих сезона в составе «Витязя» 23-летний Воробьев провёл 93 матча в КХЛ, набрав 42 (24+18) очка, а также признавался лучшим новичком месяца в лиге. В текущем чемпионате провёл за москвичей 10 игр и набрал 2 (1+1) очка.
Григорий Кузьмин в минувшем сезоне провел 37 матчей в СКА и набрал 21 (8+13) очко, а также 14 (2+12) очков за 11 встреч в ВХЛ. В нынешнем сезоне он забросил семь шайб и сделал столько же результативных пасов за воскресенский «Химик».
Напомним, «Спартак» сейчас на Западе занимает седьмое место, набрав 55 очков за 47 матчей. «Амур» на девятом месте на Востоке, у команды 39 очков после 47 матчей. В прошлом сезоне хабаровчане завершили регулярку на 11-м месте и не попали в плей-офф.