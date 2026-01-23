Стало известно, какую сумму получил «Спартак» после обмена с «Амуром»

Григорий Кузьмин в минувшем сезоне провел 37 матчей в СКА и набрал 21 (8+13) очко, а также 14 (2+12) очков за 11 встреч в ВХЛ. В нынешнем сезоне он забросил семь шайб и сделал столько же результативных пасов за воскресенский «Химик».