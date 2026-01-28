Ларионов — о СКА: 119 минут без голов — много для обеспеченной команды

Главный тренер СКА Игорь Ларионов во время пресс-конференции высказался о низкой результативности команды в последних матчах. 27 января петербуржцы поиграли «Локомотиву» со счетом 1:3.
— Мало того, что пять поражений подряд, в плане заброшенных шайб, мягко выражаясь, плохо. Три матча — две шайбы. Вроде у вас атакующая команда, вроде вы развязываете руки в атаке, но почему этими развязанными руками совершенно ничего не забрасывается?
— Мы ищем ответ на эти вопросы. Я сказал после второго периода, что у нас 100 минут без голов. Для того, чтобы забивать голы, получать моменты яркие, иметь шансы, нужно хотеть быть на пятачке, там где есть угроза, там где ты должен пробиваться в сторону ворот соперника, включать свою рабочую этику. Вот этих качеств не хватает и отсюда не будут голы. Невозможно играть в хоккей, который вдали от ворот. Вся игра должна быть там, где забиваются шайбы.
Я сказал ребятам, что им дается возможность играть на крутой арене с сильными болельщиками, которые поддерживают. Если вы будете стараться, будете трудиться, любые трудности преодолеем. Надо больше хотеть, чем соперник. Знали, что «Локомотив» играет вязко в обороне. Когда играешь против вязкой команды, мы хотим игру немного упростить, чтобы шайба доводилась до ворот. К сожалению, то ли не слышат, то ли не могут, то ли какое‑то давление. Мне трудно понять.
За 100 минут игрового времени… Какое 100? Наверное, 119 минут, потому что забили гол в конце игры. Это много для команды, которая неплохо обеспечена в плане финансов, в плане все тех вещей, которые есть в этой команде, они на самом деле крутые. Я ищу ответ, — сказал Ларионов.
Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев может появиться в тренерском штабе СКА. Игорь Ларионов прокомментировал эту ситуацию после матча с «Локомотивом».
«Многие вещи, что происходят в прессе…. Не надо верить тому, что пишут. У нас и Хайруллина куда‑то отправляли. Не будем на этом спекулировать», — сказал Ларионов.
Игорь Ларионов
Боб Хартли
Сергей Иванов
(00:00-57:56)
Даниил Исаев
Сергей Иванов
(59:20-59:40)
00:28
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
23:36
Никита Зайцев
33:22
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Никита Кирьянов)
38:34
Сергей Плотников
59:20
Максим Шалунов
(Александр Радулов)
59:40
Рокко Гримальди
(Никита Недопекин, Бреннан Менелл)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит