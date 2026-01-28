СКА решил не увольнять Ларионова и назначил Тамбиева помощником

«Что я знаю по ситуации в петербургском клубе: Ларионов не должен был сейчас быть уволен — вопрос так не стоял. Ему искали помощника, был вариант с Евгением Кетовым, но его кандидатуру не согласовали — на пост помощника обсуждался Леонид Тамбиев. Как я понимаю, его как помощника утвердили.



Тамбиев — культовая фигура для Санкт-Петербурга, он выигрывал титул чемпиона ВХЛ с “Динамо”. Будет ли он главным — станет известно только в межсезонье, все решения будут приняты там. Переговоры по новым контрактам с игроками СКА пока не ведутся — намек на то, что в межсезонье вокруг СКА будет много бурных событий, но мы к этому уже привыкли», — написал Лысенков в своем телеграм-канале.