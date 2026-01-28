Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
0
:
Адмирал
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.69
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2

СКА решил не увольнять Ларионова и назначил Тамбиева помощником

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сохранит свою должность несмотря на последние результаты команды. Об этом сообщает журналист Павел Лысенков.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 27 января, состоялось заседание совета директоров СКА, на котором обсуждалась текущая ситуация в команде.

«Что я знаю по ситуации в петербургском клубе: Ларионов не должен был сейчас быть уволен — вопрос так не стоял. Ему искали помощника, был вариант с Евгением Кетовым, но его кандидатуру не согласовали — на пост помощника обсуждался Леонид Тамбиев. Как я понимаю, его как помощника утвердили.

Тамбиев — культовая фигура для Санкт-Петербурга, он выигрывал титул чемпиона ВХЛ с “Динамо”. Будет ли он главным — станет известно только в межсезонье, все решения будут приняты там. Переговоры по новым контрактам с игроками СКА пока не ведутся — намек на то, что в межсезонье вокруг СКА будет много бурных событий, но мы к этому уже привыкли», — написал Лысенков в своем телеграм-канале.

В начале декабря Тамбиев был уволен с поста главного тренера владивостокского «Адмирала», который он занимал с ноября 2021 года. Под его руководством дальневосточники дважды выходили в плей-офф. В сезоне-2022/23 «Адмирал» с Тамбиевым добился лучшего результата в своей истории и вышел во второй раунд, обыграв в шести матчах «Салават Юлаев» (4−2).

Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года, сменив на этой должности Романа Ротенберга. Под его руководством армейцы одержали 24 победы при 24 поражениях. Ранее Ларионов на протяжении трех сезонов возглавлял нижегородское «Торпедо».

СКА проиграл пять матчей подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 16 очков. В пятницу, 30 января, армейцы на выезде сыграют против «Спартака». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

СКА
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2026, 19:44 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11644 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Боб Хартли
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-57:56)
Даниил Исаев
Сергей Иванов
(59:20-59:40)
1-й период
00:28
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
2-й период
23:36
Никита Зайцев
33:22
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Никита Кирьянов)
38:34
Сергей Плотников
3-й период
59:20
Максим Шалунов
(Александр Радулов)
59:40
Рокко Гримальди
(Никита Недопекин, Бреннан Менелл)
Статистика
СКА
Локомотив
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит