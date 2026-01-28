СКА решил не увольнять Ларионова и назначил Тамбиева помощником

Во вторник, 27 января, состоялось заседание совета директоров СКА, на котором обсуждалась текущая ситуация в команде.
«Что я знаю по ситуации в петербургском клубе: Ларионов не должен был сейчас быть уволен — вопрос так не стоял. Ему искали помощника, был вариант с Евгением Кетовым, но его кандидатуру не согласовали — на пост помощника обсуждался Леонид Тамбиев. Как я понимаю, его как помощника утвердили.
Тамбиев — культовая фигура для Санкт-Петербурга, он выигрывал титул чемпиона ВХЛ с “Динамо”. Будет ли он главным — станет известно только в межсезонье, все решения будут приняты там. Переговоры по новым контрактам с игроками СКА пока не ведутся — намек на то, что в межсезонье вокруг СКА будет много бурных событий, но мы к этому уже привыкли», — написал Лысенков в своем телеграм-канале.
В начале декабря Тамбиев был уволен с поста главного тренера владивостокского «Адмирала», который он занимал с ноября 2021 года. Под его руководством дальневосточники дважды выходили в плей-офф. В сезоне-2022/23 «Адмирал» с Тамбиевым добился лучшего результата в своей истории и вышел во второй раунд, обыграв в шести матчах «Салават Юлаев» (4−2).
Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года, сменив на этой должности Романа Ротенберга. Под его руководством армейцы одержали 24 победы при 24 поражениях. Ранее Ларионов на протяжении трех сезонов возглавлял нижегородское «Торпедо».
СКА проиграл пять матчей подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 16 очков. В пятницу, 30 января, армейцы на выезде сыграют против «Спартака». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Игорь Ларионов
Боб Хартли
Сергей Иванов
(00:00-57:56)
Даниил Исаев
Сергей Иванов
(59:20-59:40)
00:28
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
23:36
Никита Зайцев
33:22
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Никита Кирьянов)
38:34
Сергей Плотников
59:20
Максим Шалунов
(Александр Радулов)
59:40
Рокко Гримальди
(Никита Недопекин, Бреннан Менелл)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
