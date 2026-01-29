Минское «Динамо» потерпело поражение в своем 1100-м матче в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» уступило в гостях новосибирской «Сибири». Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1. Команда из Беларуси проиграла третью из четырех последних встреч, а новосибирцы увеличили победную серию до четырех поединков.
У хозяев льда отличились Алексей Яковлев (8-я минута), Федор Гордеев (26), Семен Кошелев (37) и Энди Андреофф (44). Гости ответили только голом Даррена Дица (55).
Игра стала юбилейной 1100-й для «зубров» в КХЛ. Минское «Динамо» играет в лиге с сезона-2008/09, первого для данного турнира.
Минское «Динамо» следующую встречу проведет 31 января в Магнитогорске против «Металлурга», который возглавляет общую таблицу КХЛ. Сейчас минчане с 66 очками после 50 поединков занимают третье место в таблице конференции «Запад». Выше располагаются только ярославский «Локомотив» (69 баллов) и череповецкая «Северсталь» (68).
По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ белорусская дружина финишировала на четвертой строке в таблице Западной конференции и впервые в истории дошла до второго раунда Кубка Гагарина. В плей-офф бело-голубые прошли московский ЦСКА (4:2 в серии), а затем уступила челябинскому «Трактору» с общим счетом 1:4.
Ярослав Люзенков
Дмитрий Квартальнов
Михаил Бердин
Закари Фукале
05:16
Кристиан Хенкель
07:59
Алексей Яковлев
(Тимур Ахияров, Иван Климович)
25:47
Федор Гордеев
(Чэйз Приски, Сергей Широков)
28:17
Федор Гордеев
28:17
Даниил Липский
29:22
Тимур Ахияров
36:02
Семен Кошелев
(Архип Неколенко, Вячеслав Лещенко)
42:27
Сэм Энас
43:29
Энди Андреофф
(Антон Косолапов, Тэйлор Бек)
50:46
Егор Зайцев
53:48
Тэйлор Бек
54:24
Даррен Дитц
(Вадим Шипачев, Даниил Липский)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит