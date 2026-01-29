Минское «Динамо» потерпело поражение в своем 1100-м матче в КХЛ

По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ белорусская дружина финишировала на четвертой строке в таблице Западной конференции и впервые в истории дошла до второго раунда Кубка Гагарина. В плей-офф бело-голубые прошли московский ЦСКА (4:2 в серии), а затем уступила челябинскому «Трактору» с общим счетом 1:4.