Вадим Шипачев примет участие в Матче звезд КХЛ — 2026

Ранее 38‑летний Шипачев стал первым игроком в истории, набравшим 1000 очков в КХЛ. В настоящий момент на его счету 315 голов и 690 результативных передач в 1108 матчах. Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за всю историю лиги.