Вадим Шипачев примет участие в Матче звезд КХЛ — 2026

К команде KHL RUS Stars присоединится лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачев, который на данный момент представляет минское «Динамо».
Ранее 38‑летний Шипачев стал первым игроком в истории, набравшим 1000 очков в КХЛ. В настоящий момент на его счету 315 голов и 690 результативных передач в 1108 матчах. Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за всю историю лиги.
В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач в 47 матчах. Матч звезд КХЛ 2026 года станет для Вадима Шипачева седьмым в карьере.
Матч звезд КХЛ состоится 7 и 8 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.
Регулярный сезон КХЛ продлится вплоть до 20 марта 2026 года, охватывая 182 игровых дня. За это время пройдет 748 матчей, в которых каждая из команд проведет по 68 встреч.