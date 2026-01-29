Ричмонд
Вадим Шипачев примет участие в Матче звезд КХЛ — 2026

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о пополнении на Матче Звезд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

К команде KHL RUS Stars присоединится лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачев, который на данный момент представляет минское «Динамо».

Ранее 38‑летний Шипачев стал первым игроком в истории, набравшим 1000 очков в КХЛ. В настоящий момент на его счету 315 голов и 690 результативных передач в 1108 матчах. Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за всю историю лиги.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач в 47 матчах. Матч звезд КХЛ 2026 года станет для Вадима Шипачева седьмым в карьере.

Матч звезд КХЛ состоится 7 и 8 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

Регулярный сезон КХЛ продлится вплоть до 20 марта 2026 года, охватывая 182 игровых дня. За это время пройдет 748 матчей, в которых каждая из команд проведет по 68 встреч.