Канадец из «Ак Барса» о жизни в России: Был очень удивлен ценами

Мне нравится, как выглядит архитектура в России — много старых зданий, которые при этом в хорошем состоянии. В Канаде же в основном новоделы. По-моему, в прошлом году Уфа отмечала 450-летие, я был удивлен, как хорошо выглядит город и его исторические здания. Москва — вообще один из самых красивых городов, которые я видел. Казань мы с супругой еще не успели изучить, но обязательно это сделаем. Просто пока ждем погоды поприятнее. А еще еда… Она здесь просто отличная, — цитирует Тодда «Бизнес Online».