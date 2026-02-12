Канадец из «Ак Барса» о жизни в России: Был очень удивлен ценами

— Что вас тут удивило и к чему пришлось привыкать?
— В первую очередь я был очень удивлен ценами, тем, насколько здесь все дешевле по сравнению с Канадой. При этом я знаю, что в Казани, Уфе или Москве тоже разные условия жизни и цены. Но такси за два доллара — это что-то невероятное. В Канаде такое просто невозможно представить.
Мне нравится, как выглядит архитектура в России — много старых зданий, которые при этом в хорошем состоянии. В Канаде же в основном новоделы. По-моему, в прошлом году Уфа отмечала 450-летие, я был удивлен, как хорошо выглядит город и его исторические здания. Москва — вообще один из самых красивых городов, которые я видел. Казань мы с супругой еще не успели изучить, но обязательно это сделаем. Просто пока ждем погоды поприятнее. А еще еда… Она здесь просто отличная, — цитирует Тодда «Бизнес Online».
Тодд перешел в «Ак Барс» из «Спартака» 25 января 2026 года в рамках обмена на двух игроков казанского клуба. Нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева. За «Ак Барс» канадец уже сыграл четыре матча, забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Всего в нынешнем сезоне Тодд провел на льду 48 матчей и оформил 14+24 по системе «гол+пас».
После 54 матчей «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 73 очками, обеспечив себе право сыграть в Кубке Гагарина-2026.