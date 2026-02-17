Шайба Спронга помогла «Автомобилисту» победить «Сочи» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней арене обыграл клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
К 36-й минуте матча «Автомобилист» повёл со счётом 3:0 — голами отметились Артём Щучинов, Даниэль Спронг и Роман Горбунов. На последней минуте второго периода «Сочи» размочил счёт благодаря голу Макса Эллиса, которому ассистировали Матвей Гуськов и Кэмерон Ли. На 45-й минуте матча Алексей Бывальцев с передач Анатолия Голышева и Романа Горбунова установил окончательный счёт в матче.
«Сочи» проиграл шесть из последних семи матчей. У екатеринбуржцев это вторая подряд крупная победа, в прошлый раз они одолели «Металлург» со счетом 8:1. После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции (68 очков), а «Сочи» находится на 10-й позиции на Западе (40 баллов).
20 февраля «Автомобилист» встретится дома с «Адмиралом», а «Сочи» с московским «Динамо» в гостях.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.
Николай Заварухин
Дмитрий Михайлов
Евгений Аликин
Илья Самсонов
03:01
Никита Трямкин
05:27
Командный штраф
09:29
Артем Щучинов
11:58
Даниэль Спронг
(Брукс Мэйсек)
13:58
Дмитрий Кагарлицкий
27:57
Кирилл Воробьев
32:13
Сергей Зборовский
35:45
Роман Горбунов
(Джесси Блэкер)
36:11
Александр Шаров
39:18
Макс Эллис
(Матвей Гуськов, Кэмерон Ли)
43:42
Алексей Бывальцев
(Анатолий Голышев, Роман Горбунов)
57:07
Даниэль Спронг
57:07
Антон Малышев
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит