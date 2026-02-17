Шайба Спронга помогла «Автомобилисту» победить «Сочи» в матче КХЛ

«Сочи» проиграл шесть из последних семи матчей. У екатеринбуржцев это вторая подряд крупная победа, в прошлый раз они одолели «Металлург» со счетом 8:1. После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции (68 очков), а «Сочи» находится на 10-й позиции на Западе (40 баллов).