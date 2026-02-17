Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Швеция
0
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.00
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

Шайба Спронга помогла «Автомобилисту» победить «Сочи» в матче КХЛ

Это шестое поражение «Сочи» в семи последних матчах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней арене обыграл клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

К 36-й минуте матча «Автомобилист» повёл со счётом 3:0 — голами отметились Артём Щучинов, Даниэль Спронг и Роман Горбунов. На последней минуте второго периода «Сочи» размочил счёт благодаря голу Макса Эллиса, которому ассистировали Матвей Гуськов и Кэмерон Ли. На 45-й минуте матча Алексей Бывальцев с передач Анатолия Голышева и Романа Горбунова установил окончательный счёт в матче.

«Сочи» проиграл шесть из последних семи матчей. У екатеринбуржцев это вторая подряд крупная победа, в прошлый раз они одолели «Металлург» со счетом 8:1. После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции (68 очков), а «Сочи» находится на 10-й позиции на Западе (40 баллов).

20 февраля «Автомобилист» встретится дома с «Адмиралом», а «Сочи» с московским «Динамо» в гостях.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

Автомобилист
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 7488 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Дмитрий Михайлов
Вратари
Евгений Аликин
Илья Самсонов
1-й период
03:01
Никита Трямкин
05:27
Командный штраф
09:29
Артем Щучинов
11:58
Даниэль Спронг
(Брукс Мэйсек)
13:58
Дмитрий Кагарлицкий
2-й период
27:57
Кирилл Воробьев
32:13
Сергей Зборовский
35:45
Роман Горбунов
(Джесси Блэкер)
36:11
Александр Шаров
39:18
Макс Эллис
(Матвей Гуськов, Кэмерон Ли)
3-й период
43:42
Алексей Бывальцев
(Анатолий Голышев, Роман Горбунов)
57:07
Даниэль Спронг
57:07
Антон Малышев
Статистика
Автомобилист
Сочи
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит