Служба госбезопасности Латвии следит за работой Тамбиева в СКА

Тамбиев является уроженцем Риги. С 1993 по 2007 год он выступал за сборную Латвии, сыграв за нее на 11 чемпионатах мира и двух Олимпиадах. Свою тренерскую карьеру он также начинал в Латвии, где тренировал хоккейный клуб «Рига», а также юниорскую и молодежную сборную страны. С 2015 года Тамбиев работает в России.