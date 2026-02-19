Служба госбезопасности Латвии следит за работой Тамбиева в СКА

С 2022 года латвийские спортсмены, тренеры и персонал, продолжающие карьеру в России, находятся под наблюдением VDD из-за потенциальных рисков для безопасности страны.
Отмечается, что на данный момент Латвия не может лишить Тамбиева гражданства, поскольку в соответствии с законом, такую процедуру можно провести только в отношении лица, у которого есть гражданство другого государства.
Тамбиев является уроженцем Риги. С 1993 по 2007 год он выступал за сборную Латвии, сыграв за нее на 11 чемпионатах мира и двух Олимпиадах. Свою тренерскую карьеру он также начинал в Латвии, где тренировал хоккейный клуб «Рига», а также юниорскую и молодежную сборную страны. С 2015 года Тамбиев работает в России.
На прошлой неделе Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА. До этого он на протяжении четырех сезонов возглавлял владивостокский «Адмирал», с которым он дважды выходил в плей-офф. В сезоне-2022/23 «Адмирал» добился лучшего результата в своей истории и вышел во второй раунд, обыграв в шести матчах «Салават Юлаев» (4−2).
СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 16 очков. В субботу, 21 февраля, армейцы дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.