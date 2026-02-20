«Шанхай» победил «Барыс», отыгравшись с 1:3

Хоккеисты «Шанхай Дрэгонс» одержали победу над «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая в пятницу в Астане, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу китайской команды.
На четвертой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Барыса» Алихан Асетов сравнял счет. На 17- минуте защитник Райли Уолш вывел астанчан вперед На 18-й минуте нападающий Мэйсон Морелли забросил третью шайбу в ворота китайского клуба.
На 47-й минуте форвард Спенсер Фу сократил отставание гостей. На 56-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Павел Акользин сравнял счет и перевел игру в овертайм. Победную шайбу на свой счет записал форвард китайского клуба Трой Джозефс.
«Шанхай» идет 9-м на Западе, «Барыс» — 10-й на Востоке. 22 февраля клуб из Астаны примет «Северсталь», а «драконы» отправятся в гости к «Автомобилисту».
Михаил Кравец
Митч Лав
Никита Бояркин
(00:00-62:48)
Андрей Тихомиров
(00:00-62:48)
03:51
Борна Рендулич
(Ник Меркли, Гейдж Куинни)
08:21
Всеволод Логвин
13:51
Алихан Асетов
(Райлли Уолш, Всеволод Логвин)
15:55
Кевин Лабанк
16:54
Райлли Уолш
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
17:06
Адам Кленденинг
17:55
Мэйсон Морелли
24:05
Спенсер Фу
24:05
Спенсер Фу
32:26
Борна Рендулич
39:06
Мэйсон Морелли
45:19
Ник Меркли
46:49
Спенсер Фу
(Райли Саттер)
52:00
Всеволод Логвин
55:37
Павел Акользин
(Ник Меркли, Александр Брынцев)
62:48
Трой Джозефс
(Борна Рендулич)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит