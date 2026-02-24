Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА в ближайшие сутки не состоится

КХЛ дополнительно проинформирует о решении по матчу. Хоккеисты ЦСКА собираются улететь из Сочи, 25 февраля им предстоит игра в Москве против «Нефтехимика». У «Сочи» же в этот же день дома запланирован матч с минским «Динамо». В пресс-службе белорусского клуба сообщили, что вылет команды из Нижнего Новгорода в Краснодарский край запланирован на вторник в 12 часов по московскому времени.