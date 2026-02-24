Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА в ближайшие сутки не состоится

Игра стартовала в понедельник с более чем часовым опозданием, потом была прервана при счете 0:0 после завершения первого периода и не была доиграна в связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА.
«Матч сегодня точно не состоится», — сообщил источник ТАСС.
КХЛ дополнительно проинформирует о решении по матчу. Хоккеисты ЦСКА собираются улететь из Сочи, 25 февраля им предстоит игра в Москве против «Нефтехимика». У «Сочи» же в этот же день дома запланирован матч с минским «Динамо». В пресс-службе белорусского клуба сообщили, что вылет команды из Нижнего Новгорода в Краснодарский край запланирован на вторник в 12 часов по московскому времени.
ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф текущего сезона КХЛ. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».