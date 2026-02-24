Ричмонд
Хоккеиста «Металлурга» увезли на носилках из-за травмы ноги

Он получил повреждение в ходе матча с «Северсталью».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» и не смог покинуть лед без посторонней помощи.

Инцидент произошел в середине второго периода. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьезное. Дмитрий громко начал кричать, держась при этом за правое колено. Его увезли с площадки на носилках.

По итогам второго периода «Северсталь» вела со счетом 3:1. Силантьеву 25 лет, в нынешнем сезоне КХЛ он забросил 20 голов и отдал 25 результативных передач в 53 матчах.

В нынешнем сезоне «Металлург» безоговорочный лидер и на его счету 94 очка. Разрыв с ближайшим преследователем, «Авангардом», в 10 баллов.

Металлург Мг
3:4
0:2, 1:1, 2:0
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7011 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Андрей Козырев
Вратари
Илья Набоков
(00:00-28:25)
Константин Шостак
Александр Смолин
(c 28:25)
1-й период
03:39
Данил Веряев
(Иван Подшивалов)
06:28
Дерек Барак
09:40
Илья Квочко
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
11:31
Давид Думбадзе
2-й период
24:58
Илья Набоков
28:25
Михаил Ильин
30:03
Роман Канцеров
33:05
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров, Даниил Вовченко)
3-й период
43:51
Янни Калдис
47:46
Никита Михайлис
(Макар Хабаров, Руслан Исхаков)
49:02
Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Владимир Ткачев)
52:49
Томас Грегуар
Овертайм
64:58
Янни Калдис
Статистика
Металлург Мг
Северсталь
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит