Хоккеиста «Металлурга» увезли на носилках из-за травмы ноги

Инцидент произошел в середине второго периода. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьезное. Дмитрий громко начал кричать, держась при этом за правое колено. Его увезли с площадки на носилках.