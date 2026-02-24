Хоккеиста «Металлурга» увезли на носилках из-за травмы ноги

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» и не смог покинуть лед без посторонней помощи.
Инцидент произошел в середине второго периода. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьезное. Дмитрий громко начал кричать, держась при этом за правое колено. Его увезли с площадки на носилках.
По итогам второго периода «Северсталь» вела со счетом 3:1. Силантьеву 25 лет, в нынешнем сезоне КХЛ он забросил 20 голов и отдал 25 результативных передач в 53 матчах.
В нынешнем сезоне «Металлург» безоговорочный лидер и на его счету 94 очка. Разрыв с ближайшим преследователем, «Авангардом», в 10 баллов.
Андрей Разин
Андрей Козырев
Илья Набоков
(00:00-28:25)
Константин Шостак
Александр Смолин
(c 28:25)
03:39
Данил Веряев
(Иван Подшивалов)
06:28
Дерек Барак
09:40
Илья Квочко
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
11:31
Давид Думбадзе
24:58
Илья Набоков
28:25
Михаил Ильин
30:03
Роман Канцеров
33:05
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров, Даниил Вовченко)
43:51
Янни Калдис
47:46
Никита Михайлис
(Макар Хабаров, Руслан Исхаков)
49:02
Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Владимир Ткачев)
52:49
Томас Грегуар
64:58
Янни Калдис
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит