Форвард «Металлурга» Силантьев перенес операцию после травмы

Хоккеист выбыл из-за травмы до конца сезона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев, который выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил в своем телеграм-канале, что перенес операцию по поводу перелома.

Во время матча с «Северсталью» в Магнитогорске во вторник, завершившегося поражением команды в овертайме со счетом 3:4, Силантьев получил травму. На пятой минуте второго периода, в борьбе за шайбу, он врезался правым коленом в борт и не смог встать самостоятельно. Нападающий был эвакуирован со льда медицинской бригадой на носилках.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин позже сообщил, что Силантьев выбыл до конца сезона с аналогичной травмой, которую ранее получил защитник Владислав Еременко, получивший сложный перелом бедра со смещением в декабре.

«Операция позади! Всем спасибо за поддержку, семья рядом — это главное», — написал Силантьев в своем сообщении.

В этом сезоне 25-летний форвард успел набрать 45 очков (20 шайб и 25 передач) в 53 матчах за «Металлург».