Форвард «Металлурга» Силантьев перенес операцию после травмы

Во время матча с «Северсталью» в Магнитогорске во вторник, завершившегося поражением команды в овертайме со счетом 3:4, Силантьев получил травму. На пятой минуте второго периода, в борьбе за шайбу, он врезался правым коленом в борт и не смог встать самостоятельно. Нападающий был эвакуирован со льда медицинской бригадой на носилках.