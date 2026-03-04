Воробьёв объяснил, почему КХЛ нужно вернуться к трёхочковой системе

Бывший главный тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев предложил вернуть трехочковую систему в чемпионат КХЛ, заявив, что это мотивировало бы команды играть более агрессивно в концовках равных матчей.
«Я бы вернулся к системе, где три очка даются за победу в основное время, два — за победу в овертайме или серии буллитов. Сейчас, с существующей системой, команды предпочитают не рисковать в последние минуты, а сохранять шайбу и гарантировать себе хотя бы одно очко. Уже потом, в овертайме “3 на 3”, начинают играть в атаку. В этом случае разница между одним и двумя очками не столь велика. Если же за победу дают три очка, то это будет стимулировать команды идти на риск и пытаться решить исход в основное время. Более атакующие клубы получат преимущество.
Не стоит бояться, что из-за этого возникнут большие разрывы в таблице, как это было раньше. Сейчас нет команд с таким финансовым превосходством, как в прошлом. Лига выравнивается, и даже если некоторые клубы еще не сравнялись, разрыв уже не такой ощутимый. Когда на кону три очка, даже поклонникам оборонительного хоккея придется пересмотреть свои взгляды", — отметил Воробьев в интервью Sports.ru.
Ранее тренер завел свой спортивный блог и делится там собственным мнением. На данный момент он не работает в клубах КХЛ.