Игрок «Динамо» Москва дисквалифицирован на три матча за контакт с арбитром

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского “Динамо” Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.