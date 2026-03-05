Ричмонд
Игрок «Динамо» Москва дисквалифицирован на три матча за контакт с арбитром

Защитник Артем Сергеев после вбрасывания сделал подсечку судье, сбив его с ног.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

На 14-й минуте Сергеев после вбрасывания врезался коленом в ногу судьи Дмитрия Шишло, в результате чего арбитр упал на лед. Хоккеист был удален до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского “Динамо” Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Сергеев пропустит домашние матчи с петербургским СКА (7 марта), минским «Динамо» (9 марта) и «Шанхайскими Драконами» (11 марта).

Напомним, екатеринбургский «Автомобилист» обыграл со счетом 4:0 обыграл московское «Динамо» в гостях. Шайбы забрасывали Александр Шаров, Даниэль Спронг, Никита Шашков и Ярослав Бусыгин. Москвичи не отыграли ни одного гола.

Динамо М
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7050 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Максим Моторыгин
Евгений Аликин
1-й период
07:05
Александр Шаров
(Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин)
13:32
Артем Швец-Роговой
14:33
Джордан Уил
2-й период
20:23
Сергей Зборовский
24:10
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Сергей Зборовский)
38:37
Никита Шашков
(Данил Романцев, Максим Тарасов)
3-й период
43:39
Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Даниэль Спронг)
50:03
Игорь Ожиганов
54:57
Александр Шаров
55:59
Сергей Зборовский
Статистика
Динамо М
Автомобилист
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит