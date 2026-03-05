Игрок «Динамо» Москва дисквалифицирован на три матча за контакт с арбитром

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
На 14-й минуте Сергеев после вбрасывания врезался коленом в ногу судьи Дмитрия Шишло, в результате чего арбитр упал на лед. Хоккеист был удален до конца игры.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского “Динамо” Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.
Сергеев пропустит домашние матчи с петербургским СКА (7 марта), минским «Динамо» (9 марта) и «Шанхайскими Драконами» (11 марта).
Напомним, екатеринбургский «Автомобилист» обыграл со счетом 4:0 обыграл московское «Динамо» в гостях. Шайбы забрасывали Александр Шаров, Даниэль Спронг, Никита Шашков и Ярослав Бусыгин. Москвичи не отыграли ни одного гола.
Вячеслав Козлов
Николай Заварухин
Максим Моторыгин
Евгений Аликин
07:05
Александр Шаров
(Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин)
13:32
Артем Швец-Роговой
14:33
Джордан Уил
20:23
Сергей Зборовский
24:10
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Сергей Зборовский)
38:37
Никита Шашков
(Данил Романцев, Максим Тарасов)
43:39
Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Даниэль Спронг)
50:03
Игорь Ожиганов
54:57
Александр Шаров
55:59
Сергей Зборовский
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
