Форвард «Динамо» Комтуа назвал Разина лицемером

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал ситуацию с наказанием за симуляцию по итогам матча чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:1).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Динамо» — «Металлург» состоялся 1 марта. В одном из эпизодов Комтуа упал на лед после контакта с форвардом Александром Петуниным. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что Комтуа «больше похож на курицу», чем на канадского хоккеиста. КХЛ подвергла Комтуа денежному штрафу за симуляцию.

— Я толкнул парня достаточно жестко, и он не был рад этому. Так что он подло ударил меня бэкхендом поверх клюшки прямо ребрам. И я предполагаю, что лиге нужны деньги, и они оштрафовали меня за симуляцию.

— Андрей Разин назвал тебя курицей. Кем бы ты мог назвать его в ответ?

— Лицемером.

— От чего пришлось отказаться из-за потери суммы штрафа?

— Ни от чего, — передает слова Комтуа «Mash на спорте».

В текущем сезоне Комтуа провел в КХЛ 54 матча и набрал 34 (19+15) очка. В таблице Западной конференции «Динамо» занимает 5-е место.

Макс Комтуа был выбран «Анахайм Дакс» на драфте 2017 года под общим 50‑м номером. Форвард в НХЛ также играл за «Каролина Харрикейнз». Всего он провел 211 матчей в регулярных чемпионатах лиги и набрал 87 очков (38 шайб и 49 передач).

В составе сборной Канады Комтуа завоевал золото и серебро чемпионатов мира в 2021 и 2022 годах, соответственно.