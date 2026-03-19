Форвард «Динамо» Комтуа назвал Разина лицемером

Матч «Динамо» — «Металлург» состоялся 1 марта. В одном из эпизодов Комтуа упал на лед после контакта с форвардом Александром Петуниным. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что Комтуа «больше похож на курицу», чем на канадского хоккеиста. КХЛ подвергла Комтуа денежному штрафу за симуляцию.
— Я толкнул парня достаточно жестко, и он не был рад этому. Так что он подло ударил меня бэкхендом поверх клюшки прямо ребрам. И я предполагаю, что лиге нужны деньги, и они оштрафовали меня за симуляцию.
— Андрей Разин назвал тебя курицей. Кем бы ты мог назвать его в ответ?
— Лицемером.
— От чего пришлось отказаться из-за потери суммы штрафа?
— Ни от чего, — передает слова Комтуа «Mash на спорте».
В текущем сезоне Комтуа провел в КХЛ 54 матча и набрал 34 (19+15) очка. В таблице Западной конференции «Динамо» занимает 5-е место.
Макс Комтуа был выбран «Анахайм Дакс» на драфте 2017 года под общим 50‑м номером. Форвард в НХЛ также играл за «Каролина Харрикейнз». Всего он провел 211 матчей в регулярных чемпионатах лиги и набрал 87 очков (38 шайб и 49 передач).
В составе сборной Канады Комтуа завоевал золото и серебро чемпионатов мира в 2021 и 2022 годах, соответственно.