«Это плей-офф». Козлов — о поражении от «Автомобилиста» в первом матче

Завершился первый матч ⅛ раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Виктор Козлов прокомментировал результаты поединка. «Автомомбилист» одержал победу со счетом 2:0.
— Хороший матч показали, я считаю, обе команды. Терпеливое начало, а потом начали обмениваться моментами во втором периоде, вратари сыграли сегодня хорошо. То, что касается моей команды, несмотря на то, что проигрывали, всё равно делали акцент на том, о чём мы договаривались до матча. Были и моменты, и хорошие действия в обороне. Сегодня нам не удалось победить. Мы делаем выводы и готовимся к следующему матчу.
— Понятно, что плей-офф, понятно, что равные соперники, но кажется, для первого матча ваша команда была слишком эмоциональной
— Это плей-офф. Они [соперники] тоже были эмоциональны.
— «Салават» может эффективно действовать на скорости и в позиционных, и в контратаках, но этого было мало. Почему так?
— У нас были и хорошие атаки. Это плей-офф, и тут нужно терпеливо играть, ждать момента. С шашками наголо бежать против такой команды, как «Автомобилист» — это чревато.
— Почему третий период получился менее острым, чем второй?
— Потому что «Автомобилист» откатился и хорошо играл по счёту.
— Был ли некоторый нерв у игроков «Салавата»?
— Это всегда присутствует, тем более в первом матче плей-офф. И в первом периоде у обеих команд, я думаю, это присутствовало. То, что кто-то в каком-то моменте кого-то не увидел, ну, это игра. Это не то, что там кто-то нервничает. Я думаю, в третьем периоде уже нервозность ушла, что у нас, что у соперников.
— Был непонятный момент с Кузнецовым во втором периоде, он «закусился» с Бывальцевым на вбрасывании. Что в этот момент происходило?
— А что происходило? Евгений был травмирован, не мог продолжать матч. Судьи решили остановить матч, чтобы избежать серьёзных повреждений.
— Несколько игроков в третьем периоде сыграли больше 7 минут. Они вообще в каком состоянии? Смогут ли они адекватно сыграть послезавтра?
— Ну… это плей-офф. Тут как бы лидеры и должны играть больше, — сказал Виктор Козлов во время пресс-конференции.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Владимир Галкин
Семен Вязовой
(00:00-58:12)
Семен Вязовой
(58:30-58:53)
14:37
Роман Горбунов
14:37
Максим Денежкин
14:37
Алексей Василевский
15:08
Джек Родуолд
15:44
Григорий Панин
20:23
Даниэль Спронг
(Джесси Блэкер, Владимир Галкин)
22:49
Даниэль Спронг
(Александр Шаров)
26:50
Александр Шаров
26:50
Девин Броссо
29:22
Роман Горбунов
29:22
Джек Родуолд
49:48
Семен Кизимов
49:48
Девин Броссо
50:41
Никита Трямкин
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
