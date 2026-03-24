Голдобин: к концу плей-офф КХЛ хочу стать Чубаккой

Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал выездное поражение от ЦСКА (2:3 2ОТ) в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

30-летний нападающий забросил первую шайбу своей команды и отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом.

«Как буду восстанавливаться? Сейчас с семьей увижусь. Позитивные эмоции у них высосу. Посплю, завтра схожу на массаж. И дальше — готовиться. Как забросил свою шайбу? Серега хорошо выкинул ее, она прыгала. Как я понял, защитник не смог остановить ее рукой. Я включил крейсерскую скорость, как ребята сказали. Обогнал его и бросил в падении.

Буду ли отпускать бороду? Я побрился перед плей‑офф. И вообще себя не буду трогать по ходу серий. Надеюсь, что к концу плей‑офф стану Чубаккой. Ждем, что в Санкт‑Петербурге будут аншлаги. Питер, приходите все, чтобы вообще не осталось свободных мест», — сказал Голдобин после матча.

ЦСКА повел в серии против СКА — 1−0. Второй матч серии пройдет в Москве в среду, 25 марта. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА
3:2
0:0, 1:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
23.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7230 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-27:38)
Артемий Плешков
(00:00-86:01)
Дмитрий Гамзин
(27:41-57:06)
Дмитрий Гамзин
(57:29-86:01)
2-й период
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
3-й период
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
Овертайм
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Мак Холлоуэлл)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит