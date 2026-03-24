Голдобин: к концу плей-офф КХЛ хочу стать Чубаккой

30-летний нападающий забросил первую шайбу своей команды и отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом.
«Как буду восстанавливаться? Сейчас с семьей увижусь. Позитивные эмоции у них высосу. Посплю, завтра схожу на массаж. И дальше — готовиться. Как забросил свою шайбу? Серега хорошо выкинул ее, она прыгала. Как я понял, защитник не смог остановить ее рукой. Я включил крейсерскую скорость, как ребята сказали. Обогнал его и бросил в падении.
Буду ли отпускать бороду? Я побрился перед плей‑офф. И вообще себя не буду трогать по ходу серий. Надеюсь, что к концу плей‑офф стану Чубаккой. Ждем, что в Санкт‑Петербурге будут аншлаги. Питер, приходите все, чтобы вообще не осталось свободных мест», — сказал Голдобин после матча.
ЦСКА повел в серии против СКА — 1−0. Второй матч серии пройдет в Москве в среду, 25 марта. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
(00:00-27:38)
Артемий Плешков
(00:00-86:01)
Дмитрий Гамзин
(27:41-57:06)
Дмитрий Гамзин
(57:29-86:01)
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
