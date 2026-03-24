Голдобин: к концу плей-офф КХЛ хочу стать Чубаккой

«Как буду восстанавливаться? Сейчас с семьей увижусь. Позитивные эмоции у них высосу. Посплю, завтра схожу на массаж. И дальше — готовиться. Как забросил свою шайбу? Серега хорошо выкинул ее, она прыгала. Как я понял, защитник не смог остановить ее рукой. Я включил крейсерскую скорость, как ребята сказали. Обогнал его и бросил в падении.



Буду ли отпускать бороду? Я побрился перед плей‑офф. И вообще себя не буду трогать по ходу серий. Надеюсь, что к концу плей‑офф стану Чубаккой. Ждем, что в Санкт‑Петербурге будут аншлаги. Питер, приходите все, чтобы вообще не осталось свободных мест», — сказал Голдобин после матча.