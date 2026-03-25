Заварухин: Соперник с первых минут играл агрессивно

Уральцы не смогли отыграть шайбу и уступили с минимальным счетом.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат второго матча плей-офф с «Салаватом Юлаевым», который завершился со счетом 1:0 в пользу уфимцев. Счет в серии 1−1.

— Два периода, мы слабо сыграли в атаке, много было потерь на синих линиях. Давали сопернику хорошие контратаки производить. Только в третьем периоде более-менее началось в атаке получаться, была угроза воротам. Вроде там посмотришь по статистике равны по броскам да, но соперник оказался здесь где-то удачливее в концовке, здорово оборонялся, и мы не смогли реализовать свои моменты, которых было сегодня мало.

— Не первый плей-офф мы видим, насколько первая шайба критически влияет на ход матча. Почему?

— Критическое влияние на ход игры есть. Я не скажу, что повлияла эта шайба, но к третьему периоду команда заиграла, и были моменты. Не забили с основного момента. Хотя во втором периоде были моменты.

— Наверняка на своём льду «Салават» будет более активным, как будете это нейтрализовывать?

— Разбираем соперника и знаем, что он сегодня с первых минут пытался сыграть более агрессивно вначале, а потом уже по счёту. Здесь покажем ребятам видео, разберём эти моменты.

— Как вы думаете, почему эта серия пока получается малорезультативной?

— Ну, здорово играет вратарь и оборона, я считаю, что у «Салавата Юлаева», что у нас, парни неплохо, самоотверженно действуют.

— Была ли какая-то установка получать меньше ударений вот таких вот пятиминутных?

— Ну, мы всё равно получили удаление, которое повлияло на исход матча. Здесь такой момент, конечно же, мы не имеем права ошибаться, да, надо более дисциплинированно действовать.

— Сегодня много бросали, но чего не хватило?

— Ребятам в перерыве говорил, что не хватало изначально трафика перед вратарём. Он видел эти броски, и ему легко было это отражать эти броски. Он здорово сегодня сыграл и наверное, вот это основной момент игры под воротами нам не хватило, не было бросков от зоны, они издалека в основном были, — сказал Заварухин во время пресс-конференции.

Автомобилист
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
25.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11590 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Владимир Галкин
(00:00-58:25)
Семен Вязовой
1-й период
16:13
Данил Романцев
17:28
Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Евгений Кулик)
2-й период
33:06
Семен Кизимов
3-й период
42:53
Владислав Ефремов
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит