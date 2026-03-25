Заварухин: Соперник с первых минут играл агрессивно

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат второго матча плей-офф с «Салаватом Юлаевым», который завершился со счетом 1:0 в пользу уфимцев. Счет в серии 1−1.
— Два периода, мы слабо сыграли в атаке, много было потерь на синих линиях. Давали сопернику хорошие контратаки производить. Только в третьем периоде более-менее началось в атаке получаться, была угроза воротам. Вроде там посмотришь по статистике равны по броскам да, но соперник оказался здесь где-то удачливее в концовке, здорово оборонялся, и мы не смогли реализовать свои моменты, которых было сегодня мало.
— Не первый плей-офф мы видим, насколько первая шайба критически влияет на ход матча. Почему?
— Критическое влияние на ход игры есть. Я не скажу, что повлияла эта шайба, но к третьему периоду команда заиграла, и были моменты. Не забили с основного момента. Хотя во втором периоде были моменты.
— Наверняка на своём льду «Салават» будет более активным, как будете это нейтрализовывать?
— Разбираем соперника и знаем, что он сегодня с первых минут пытался сыграть более агрессивно вначале, а потом уже по счёту. Здесь покажем ребятам видео, разберём эти моменты.
— Как вы думаете, почему эта серия пока получается малорезультативной?
— Ну, здорово играет вратарь и оборона, я считаю, что у «Салавата Юлаева», что у нас, парни неплохо, самоотверженно действуют.
— Была ли какая-то установка получать меньше ударений вот таких вот пятиминутных?
— Ну, мы всё равно получили удаление, которое повлияло на исход матча. Здесь такой момент, конечно же, мы не имеем права ошибаться, да, надо более дисциплинированно действовать.
— Сегодня много бросали, но чего не хватило?
— Ребятам в перерыве говорил, что не хватало изначально трафика перед вратарём. Он видел эти броски, и ему легко было это отражать эти броски. Он здорово сегодня сыграл и наверное, вот это основной момент игры под воротами нам не хватило, не было бросков от зоны, они издалека в основном были, — сказал Заварухин во время пресс-конференции.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Владимир Галкин
(00:00-58:25)
Семен Вязовой
16:13
Данил Романцев
17:28
Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Евгений Кулик)
33:06
Семен Кизимов
42:53
Владислав Ефремов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
