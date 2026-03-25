Козлов — о первой победе в плей-офф: Самоотдача, желание, страсть

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первой победы в ⅛ раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу уфимцев.
— Самоотдача, желание, страсть были большим фактором, которые помогли нам победить в Екатеринбурге. Много блокированных бросков, принимали удар на себя, чтобы вывести шайбу или сохранить её, помогли Семёну Вязовому сделать «сухарь». Хорошее движение было, много позитивного сегодня, но это лишь одна игра. Для многих ребят это первый полноценный плей-офф, они в другой роли в команде. Они борются с волнением, понимают важность каждой ошибки, каждого единоборства.
— Изучали ли вы «Автомобилист» вообще по прошлым плей-офф? И знаете ли вы, что первый гол — очень важный фактор именно в играх против «Автомобилиста»?
— В любой игре всегда первый гол — это важно. Ну вот, а то, что касается «Автомобилиста», мы знаем, что он очень хорошо играет по счету, особенно, когда ведет опасные контратаки.
— Много перестановок у вас сегодня было в составе? Как оцените их эффективность в итоге?
— У нас вернулись после травмы Влад Ефремов, Макс Кузнецов. Так, в принципе, неплохо смотрелись.
— Видно, что ребята рискуют, стараются, как вот на такой мандражной стадии сезона дать ребятам то, что заставит их рисковать?
— Я согласен с тем, что для многих ребят это первый плей-офф такой полноценный, где они прошли весь сезон с командой и сталкиваются уже в другой роли, нежели были в предыдущих сезонах. Они борются с этим волнением, понимают важность ошибки, важность каждого единоборства.
— Учитывая то, что в этом сезоне более молодая команда, удалось ли за регулярку их подвести к такому уровню, чтобы, как минимум, не понизить планку в этом сезоне.
— Ну, тут у нас совсем две разные команды и другая стадия в становлении команды именно взросления этих хоккеистов, поэтому тут у нас две разные ситуации.
— Похож ли этот матч на то, к чему стремится «Салават» в этом плей-офф?
— Если в целом, я очень доволен победой сегодня. Мы сегодня выиграли в Екатеринбурге, и это было важно.
— Два большинства были заработаны в зоне атаки. Можно ли это тоже засчитать за некоторые достижения «Салавата», потому что это дешёвые фолы?
— Тут всё можно засчитать сегодня. Все наши действия, даже наши ошибки, и после того, как мы, совершая ошибки, подстраховывали и подчищали друг за другом, это тоже можно посчитать плюсом.
— В третьем периоде был отрезок 8 минут без пауз, это большая редкость, тем более в плей-офф. Как это ощущается на скамейке? Тяжело ли управлять командой, либо наоборот, как-то интереснее становится?
— Интереснее. Не то слово в плей-офф интереснее. Тут надо пульсометры одевать тренерскому штабу обоих команд. Вот, чтобы вам было понятно, насколько это интересно.
— У вас стало с учётом регулярки и плей-офф в общей сложности 200 побед в качестве главного тренера. Как вам это достижение?
— Да, конечно, приятно. Приятно, что я этот путь проделал с многими, которые сейчас играют. Спасибо ребятам за то, что помогли мне выбить эту цифру.
— По поводу момента Александра Жаровского во втором периоде, когда Александр прошёл в двух защитников, мог сотворить такую историю. Хотел бы услышать вашу реакцию, как это смотрелось со скамейки?
— Саша поэтому и играл весь сезон с нами, он может неординарно сыграть, он может обыграть, но в том моменте я бы хотел бы выделить Галкина, который здорово спас ворота.
— Можно ли сказать, что за счёт молодых ребят, у команды больше легкости и окрыленности?
— Лёгкость и окрылённость — это не те слова в плей-офф. То, что вот ребята проходят через этот этап в их карьере, в их этом этапе становления, тут только переламывать, работать, пахать. Окрыленность — это не то слово, — сказал Козлов во время пресс-конференции.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Владимир Галкин
(00:00-58:25)
Семен Вязовой
16:13
Данил Романцев
17:28
Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Евгений Кулик)
33:06
Семен Кизимов
42:53
Владислав Ефремов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
