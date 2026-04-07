В «Ак Барсе» рассказали о подготовке к серии с минским «Динамо»

По словам наставника, после тяжелой четвертьфинальной серии хоккеистам дали короткий отдых. «После предыдущей серии дали команде пару выходных, потом начали готовиться к сопернику. Все в рабочем режиме и все в хорошем настроении.
Есть небольшие повреждения — индивидуально занимается Михаил Фисенко, думаю, уже завтра он будет в строю и готов к первому матчу», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».
Наставник «Ак Барса» подчеркнул, что в плей-офф подход к анализу меняется. Если в регулярном чемпионате акцент делали на собственной игре, то сейчас тщательно изучают оппонента. «Мы всегда отталкиваемся от своей игры, смотрим, где можем усилиться. Проработали все компоненты, на уровне четвертьфинала любой компонент может стать решающим».
Он также добавил, что сравнивать игры регулярного чемпионата и плей-офф бессмысленно, так как это «отдельная история». Что касается минского «Динамо», то казанские тренеры готовятся ко всем вариантам развития игры. «Первое звено Минска? Мы делаем акцент на разных моментах. Но команда соперника состоит из нескольких троек и разных компонентов».
Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4−1 в серии.
В четверг, 9 апреля, «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.