Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
08.04
Монреаль
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
08.04
Нью-Джерси
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
08.04
Оттава
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

В «Ак Барсе» рассказали о подготовке к серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке команды к старту серии второго раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам наставника, после тяжелой четвертьфинальной серии хоккеистам дали короткий отдых. «После предыдущей серии дали команде пару выходных, потом начали готовиться к сопернику. Все в рабочем режиме и все в хорошем настроении.

Есть небольшие повреждения — индивидуально занимается Михаил Фисенко, думаю, уже завтра он будет в строю и готов к первому матчу», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

Наставник «Ак Барса» подчеркнул, что в плей-офф подход к анализу меняется. Если в регулярном чемпионате акцент делали на собственной игре, то сейчас тщательно изучают оппонента. «Мы всегда отталкиваемся от своей игры, смотрим, где можем усилиться. Проработали все компоненты, на уровне четвертьфинала любой компонент может стать решающим».

Он также добавил, что сравнивать игры регулярного чемпионата и плей-офф бессмысленно, так как это «отдельная история». Что касается минского «Динамо», то казанские тренеры готовятся ко всем вариантам развития игры. «Первое звено Минска? Мы делаем акцент на разных моментах. Но команда соперника состоит из нескольких троек и разных компонентов».

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4−1 в серии.

В четверг, 9 апреля, «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.


Хоккей. КХЛ
09.04
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.15