У «Рейнджерс» появилась своя собака. Она будет помогать детям с аутизмом

Рейнджер родился 31 января 2018 года, это лабрадор. Собаку тренируют, чтобы в дальнейшем она могла помогать людям. В этом клубу «Рейнджерс» помогает организация BluePath. Пес большую часть времени проводит на арене «Мэдисон-сквер-гарден».