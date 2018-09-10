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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

У «Рейнджерс» появилась своя собака. Она будет помогать детям с аутизмом

«Рейнджерс» представили собаку, которая будет помогать детям с аутизмом. Пса назвали Рейнджер.

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Источник: AP 2018

Рейнджер родился 31 января 2018 года, это лабрадор. Собаку тренируют, чтобы в дальнейшем она могла помогать людям. В этом клубу «Рейнджерс» помогает организация BluePath. Пес большую часть времени проводит на арене «Мэдисон-сквер-гарден».

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Однажды Рейнджер попытался выйти на лед. Получилось комично.

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В еще одном видео пес помогал красить лед в «Мэдисон-сквер-гарден».

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Рейнджерс
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