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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

48-летний Бриндамор финишировал в топ-10 в забеге на 5 км среди 800 участников

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор принял участие в забеге на 5 км и оказался одним из самых быстрых бегунов.

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Источник: AP 2018

«Каролина» организовала традиционную гонку на 5 км, в которой поучаствовали многие бывшие игроки клуба. Род Бриндамор, который в мае возглавил команду, пробежал дистанцию в числе 10 лучших спортсменов.

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Всего участников забега было более 800.

Бриндамор является одним из самых знаковых игроков в истории «Харрикейнс». Он был капитаном команды, когда «Каролина» выиграла Кубок Стэнли в 2006 году.

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Каролина Харрикейнз
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