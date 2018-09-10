48-летний Бриндамор финишировал в топ-10 в забеге на 5 км среди 800 участников

«Каролина» организовала традиционную гонку на 5 км, в которой поучаствовали многие бывшие игроки клуба. Род Бриндамор, который в мае возглавил команду, пробежал дистанцию в числе 10 лучших спортсменов.

Всего участников забега было более 800.



Бриндамор является одним из самых знаковых игроков в истории «Харрикейнс». Он был капитаном команды, когда «Каролина» выиграла Кубок Стэнли в 2006 году.