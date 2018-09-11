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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин сводил американца Аткинсона в баню

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин приобщил одноклубника Кэма Аткинсона к русской культуре. Российский хоккеист сводил американца в баню.

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Источник: AP 2018

Панарин вернулся в США, с 13 сентября у «Блю Джекетс» начинается тренинг-кэмп.

«Пойду покажу, как в баню правильно ходить» — подписал фото Панарин.

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Ранее Панарин во время игры за «Чикаго» приобщал канадского защитника Данкана Кита к русскому шансону.

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Коламбус Блю Джэкетс
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