Панарин сводил американца Аткинсона в баню
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин приобщил одноклубника Кэма Аткинсона к русской культуре. Российский хоккеист сводил американца в баню.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин приобщил одноклубника Кэма Аткинсона к русской культуре. Российский хоккеист сводил американца в баню.
Панарин вернулся в США, с 13 сентября у «Блю Джекетс» начинается
«Пойду покажу, как в баню правильно ходить» — подписал фото Панарин.
Ранее Панарин во время игры за «Чикаго» приобщал канадского защитника Данкана Кита к русскому шансону.