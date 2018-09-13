На новой маске Худобина изображен Добби из «Гарри Поттера»
Новичок «Далласа» Антон Худобин показал свою маску перед стартом сезона. Российский голкипер будет играть с изображением Добби из фильмов по книгам о Гарри Поттере.
Новичок «Далласа» Антон Худобин показал свою маску перед стартом сезона. Российский голкипер будет играть с изображением Добби из фильмов по книгам о Гарри Поттере.
Худобина часто называют Добби в Северной Америке. Этим летом он сменил «Бостон» на «Даллас», где начнет сезон в роли второго вратаря.
В «Далласе» теперь играют четверо россиян: Худобин, Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов.