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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

На новой маске Худобина изображен Добби из «Гарри Поттера»

Новичок «Далласа» Антон Худобин показал свою маску перед стартом сезона. Российский голкипер будет играть с изображением Добби из фильмов по книгам о Гарри Поттере.

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Источник: Reuters

Худобина часто называют Добби в Северной Америке. Этим летом он сменил «Бостон» на «Даллас», где начнет сезон в роли второго вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Далласе» теперь играют четверо россиян: Худобин, Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов.

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