Доми исподтишка ударил соперника и удалился в первом матче за «Монреаль»

В выставочном матче с «Флоридой» сын легендарного тафгая Доми решил подраться с защитником «Пантерс» Аароном Экбладом. После того как оппонент показал, что не хочет драться, Доми сбросил одну перчатку и неожиданно для Экблада ударил его в лицо.