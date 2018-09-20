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13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Доми исподтишка ударил соперника и удалился в первом матче за «Монреаль»

Новичок «Монреаля» Макс Доми получил матч-штраф в первой игре за «Канадиенс».

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Источник: Reuters

В выставочном матче с «Флоридой» сын легендарного тафгая Доми решил подраться с защитником «Пантерс» Аароном Экбладом. После того как оппонент показал, что не хочет драться, Доми сбросил одну перчатку и неожиданно для Экблада ударил его в лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

За это Доми был удален до конца матча, сегодня этот случай будет разбирать Дисциплинарный комитет НХЛ. Игрока «Монреаля» ждет дисквалификация за грубый фол. Экблад ранее пропускал матчи из-за сотрясения мозга.

«Монреаль» выменял Доми этим летом у «Аризоны».

«Флорида» выиграла выставочный матч у «Канадиенс» — 5:2.

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