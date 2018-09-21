«Надеюсь, что в 40 буду выглядеть лучше, чем в 30». Бобровский отметил день рождения
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отпраздновал юбилей. На 30-летии российского голкипера побывал его одноклубник Артемий Панарин.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отпраздновал юбилей. На 30-летии российского голкипера побывал его одноклубник Артемий Панарин.
Панарин снял видео для инстаграма, на котором Боровский задувает свечки на торте, который принесла его жена Ольга.
«Всем большое спасибо за поздравления! Надеюсь, что в сорок я буду выглядеть лучше чем в тридцать, так же, как сейчас лучше, чем 10 лет назад» — написал в своем инстаграме Бобровский.
Для Бобровского и Панарина это контрактный сезон, после него закончится срок соглашения с клубом. Оба игрока могут сменить клуб до начала следующего лета.