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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Надеюсь, что в 40 буду выглядеть лучше, чем в 30». Бобровский отметил день рождения

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отпраздновал юбилей. На 30-летии российского голкипера побывал его одноклубник Артемий Панарин.

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Источник: AP 2018

Панарин снял видео для инстаграма, на котором Боровский задувает свечки на торте, который принесла его жена Ольга.

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«Всем большое спасибо за поздравления! Надеюсь, что в сорок я буду выглядеть лучше чем в тридцать, так же, как сейчас лучше, чем 10 лет назад» — написал в своем инстаграме Бобровский.

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Для Бобровского и Панарина это контрактный сезон, после него закончится срок соглашения с клубом. Оба игрока могут сменить клуб до начала следующего лета.

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