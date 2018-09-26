Радулов сыграл в выставочном матче в джерси болельщика «Далласа»
Форвард «Далласа» Александр Радулов провел предсезонный матч в хоккейном свитере болельщика.
Форвард «Далласа» Александр Радулов провел предсезонный матч в хоккейном свитере болельщика.
В выставочной игре с «Флоридой» Радулов сначала вышел в джерси, которую ему выдали в клубе. Майка не подошла российскому хоккеисту по размеру, в первом периоде он вынужден был все время поправлять ее.
В перерыве менеджер «Далласа» заметил на трибунах болельщика «Старс», сидевшего в реплике фирменной джерси Радулова. Леви Паттон, которому этот свитер подарила его девушка, согласился отдать его Радулову, чтобы тот провел в нем оставшиеся два периода.
После игры джерси вернули болельщику — с автографом Радулова. Сам Александр в той встрече набранными очками не отметился, «Даллас» уступил «Флориде» в овертайме — 3:4.
Алексей Иванов