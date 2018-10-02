Жена Ковальчука сфотографировалась в нижнем белье
Николь Ковальчук, жена нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука, выложила новое фото для своих подписчиков в инстаграме.
Николь Ковальчук, жена нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука, выложила новое фото для своих подписчиков в инстаграме.
Жена хоккеиста сфотографировалась в нижнем белье.
Илья и Николь Ковальчук познакомились в 2004 году. У пары четверо детей: две дочери и два сына.
Николь часто выкладывает фотографии из спортзала и делится с читателями секретами красивой фигуры.
«Отвечаю на ваши часто задаваемые вопросы: ягодицы и пресс. Девочки, не хочу никого расстраивать, но попа от махов ногами, приседаний с бодибаром и выпадами без веса не растет! При регулярных тренировках тело конечно же станет подтянутым, но сочные ягодицы растут только от весов и правильного, богатого полезными белками, жирами и углеводами питания. Я тоже использую на тренировках экспандеры и работаю с собственным весом. Но это лишь как дополнение к основным.
Пресс виден только при соблюдении правильного питания. Сколько бы вы его не качали, если вы питаетесь не правильно, то ваш плоский животик будет прятаться под жирком", — пишет Николь Ковальчук в своем инстаграме.
Алексей Иванов