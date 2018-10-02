Жена Ковальчука сфотографировалась в нижнем белье

«Отвечаю на ваши часто задаваемые вопросы: ягодицы и пресс. Девочки, не хочу никого расстраивать, но попа от махов ногами, приседаний с бодибаром и выпадами без веса не растет! При регулярных тренировках тело конечно же станет подтянутым, но сочные ягодицы растут только от весов и правильного, богатого полезными белками, жирами и углеводами питания. Я тоже использую на тренировках экспандеры и работаю с собственным весом. Но это лишь как дополнение к основным.