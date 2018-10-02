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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Ковальчука сфотографировалась в нижнем белье

Николь Ковальчук, жена нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука, выложила новое фото для своих подписчиков в инстаграме.

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Жена хоккеиста сфотографировалась в нижнем белье.

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Илья и Николь Ковальчук познакомились в 2004 году. У пары четверо детей: две дочери и два сына.

Николь часто выкладывает фотографии из спортзала и делится с читателями секретами красивой фигуры.

«Отвечаю на ваши часто задаваемые вопросы: ягодицы и пресс. Девочки, не хочу никого расстраивать, но попа от махов ногами, приседаний с бодибаром и выпадами без веса не растет! При регулярных тренировках тело конечно же станет подтянутым, но сочные ягодицы растут только от весов и правильного, богатого полезными белками, жирами и углеводами питания. Я тоже использую на тренировках экспандеры и работаю с собственным весом. Но это лишь как дополнение к основным.

Пресс виден только при соблюдении правильного питания. Сколько бы вы его не качали, если вы питаетесь не правильно, то ваш плоский животик будет прятаться под жирком", — пишет Николь Ковальчук в своем инстаграме.

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Алексей Иванов

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