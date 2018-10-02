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21:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Бернс подстриг знаменитую бороду Джо Торнтона

Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон решил укоротить свою бороду. Знаменитому канадцу помог в этом другой главный «бородач» НХЛ Бретт Бернс.

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Источник: AP 2018

Торнтон изменил свой имидж перед стартом нового сезона НХЛ.

«Конец эпохи… Начало чего-то особенного! Повторим еще раз!» — написал Бернс в твиттере.

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Бернс и Торнтон — единственные хоккеисты, игравшие с длинными бородами в НХЛ в последние годы. В прошлом сезоне Назем Кадри из «Торонто» в драке с Торнтоном выдрал клок его бороды.

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Пока неизвестно, оставит ли свою бороду сам Бретт Бернс.

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Алексей Иванов

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