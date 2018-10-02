Бернс подстриг знаменитую бороду Джо Торнтона
Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон решил укоротить свою бороду. Знаменитому канадцу помог в этом другой главный «бородач» НХЛ Бретт Бернс.
Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон решил укоротить свою бороду. Знаменитому канадцу помог в этом другой главный «бородач» НХЛ Бретт Бернс.
Торнтон изменил свой имидж перед стартом нового сезона НХЛ.
«Конец эпохи… Начало
Бернс и Торнтон — единственные хоккеисты, игравшие с длинными бородами в НХЛ в последние годы. В прошлом сезоне Назем Кадри из «Торонто» в драке с Торнтоном выдрал клок его бороды.
Пока неизвестно, оставит ли свою бороду сам Бретт Бернс.
Алексей Иванов