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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Маршанд в драке разбил голову в кровь игроку «Вашингтона»

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд подрался с нападающим «Вашингтона» Ларсом Эллером. Игроки скинули перчатки при счете 7:0 в пользу «Кэпиталс».

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Источник: AP 2018

Маршанд обиделся на празднование Эллером 7-го гола в ворота «Брюинс» и в следующей смене решил отомстить.

«В таком праздновании не было необходимости. Он проехался мимо нашей скамейке и сделал жест при счете 7:0, так что я дал ему знать [что такое неприемлемо]", — сказал после матча Маршанд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Эллера эта драка стала первой в карьере, для Маршанда — 8-й в НХЛ. Игрок «Бостона» разбил датчанину голову в кровь, после драки тот прошел медосмотр, его результаты пока неизвестны.

Андрей Санталов

Вашингтон Кэпиталз 7:0
(2:0, 4:0, 1:0)
Бостон Брюинз
4.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Брюс Кэссиди
Вратари
Брэйден Холтби Туукка Раск 27:28 (Я. Галак 27:28)
1-й период
00:24 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, М. Нисканен)
Шон Керали 01:45
01:47 Евгений Кузнецов
08:26 Якуб Врана
2-й период
Брэд Маршан 23:01
24:17 Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Ти.Дж. Оши)
26:13 Ник Дауд (Н. Уокер, Д. Смит-Пелли)
26:45 Мэдисон Боуи
Шон Керали 26:45
Шон Керали 26:45
27:28 Евгений Кузнецов (Б. Холтби, Дж. Карлсон)
Кеван Миллер 33:54
Дэвид Бэкес 35:27
35:45 Джон Карлсон (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
3-й период
48:25 Мэдисон Боуи
50:52 Ларс Эллер (Ч. Стивенсон, Б. Орпик)
53:54 Ларс Эллер
Брэд Маршан 53:54
Брэд Маршан 53:54
Брэд Маршан 53:54
Статистика
14 Штрафное время 32
0 Игра в большинстве 0
4 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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