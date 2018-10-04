Маршанд в драке разбил голову в кровь игроку «Вашингтона»

Источник: AP 2018

Маршанд обиделся на празднование Эллером 7-го гола в ворота «Брюинс» и в следующей смене решил отомстить.

«В таком праздновании не было необходимости. Он проехался мимо нашей скамейке и сделал жест при счете 7:0, так что я дал ему знать [что такое неприемлемо]", — сказал после матча Маршанд.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VzmD9WycWE4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Эллера эта драка стала первой в карьере, для Маршанда — 8-й в НХЛ. Игрок «Бостона» разбил датчанину голову в кровь, после драки тот прошел медосмотр, его результаты пока неизвестны.