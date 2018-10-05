Вратарь «Питтсбурга» Мюррей будет отдавать 30 долларов за каждый сэйв в сезоне
Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей рассказал о благотворительной инициативе перед новым сезоном.
Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей рассказал о благотворительной инициативе перед новым сезоном.
24-летний вратарь будет отдавать 30 долларов за каждый сэйв в регулярном чемпионате. В прошлом сезоне Мюррей сделал 1290 сэйвов, что равняется сумме в 38 700 долларов.
Мюррей будет отдавать деньги в три благотворительных фонда. 15 долларов после каждого сэйва пойдут в фонд Ward Home в Питтсбурге, еще 15 долларов — в два фонда в родном городе канадского голкипера
Все три фонда помогают детям.
Алексей Иванов