Вратарь «Питтсбурга» Мюррей будет отдавать 30 долларов за каждый сэйв в сезоне

24-летний вратарь будет отдавать 30 долларов за каждый сэйв в регулярном чемпионате. В прошлом сезоне Мюррей сделал 1290 сэйвов, что равняется сумме в 38 700 долларов.

Мюррей будет отдавать деньги в три благотворительных фонда. 15 долларов после каждого сэйва пойдут в фонд Ward Home в Питтсбурге, еще 15 долларов — в два фонда в родном городе канадского голкипера Тандер-Бэй в провинции Онтарио.