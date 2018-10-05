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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Питтсбурга» Мюррей будет отдавать 30 долларов за каждый сэйв в сезоне

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей рассказал о благотворительной инициативе перед новым сезоном.

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Источник: AP 2018

24-летний вратарь будет отдавать 30 долларов за каждый сэйв в регулярном чемпионате. В прошлом сезоне Мюррей сделал 1290 сэйвов, что равняется сумме в 38 700 долларов.

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Мюррей будет отдавать деньги в три благотворительных фонда. 15 долларов после каждого сэйва пойдут в фонд Ward Home в Питтсбурге, еще 15 долларов — в два фонда в родном городе канадского голкипера Тандер-Бэй в провинции Онтарио.

Все три фонда помогают детям.

Алексей Иванов

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