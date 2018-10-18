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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Джейми Бенн подрался с игроком «Нью-Джерси»

Звездный игрок «Далласа» Джейми Бенн вступил в драку с форвардом «Нью-Джерси» Майлсом Вудом.

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Источник: РИА "Новости"

«Старс проигрывали 0:3 в 3-м периоде, и Бенн решил взбодрить команду. Оба хоккеиста примерно одного роста, но нападающий «Далласа» примерно на 10 кг тяжелее Вуда.

Бой продолжался около 20 секунд, хоккеисты обменялись ударами. Вуд успел сбить шлем с головы Бенна.

Отметим, что игрок «Нью-Джерси» не уклонился от драки несмотря на то, что потерял три зубы двумя днями ранее после игры высоко поднятой клюшкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на драку, «Даллас» не отыгрался — матч так и закончился со счетом 3:0 в пользу «Нью-Джерси».

Алексей Иванов

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