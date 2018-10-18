Джейми Бенн подрался с игроком «Нью-Джерси»

«Старс проигрывали 0:3 в 3-м периоде, и Бенн решил взбодрить команду. Оба хоккеиста примерно одного роста, но нападающий «Далласа» примерно на 10 кг тяжелее Вуда.



Бой продолжался около 20 секунд, хоккеисты обменялись ударами. Вуд успел сбить шлем с головы Бенна.



Отметим, что игрок «Нью-Джерси» не уклонился от драки несмотря на то, что потерял три зубы двумя днями ранее после игры высоко поднятой клюшкой.