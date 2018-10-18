Зайцев и Гардинер проиграли спор Мэттьюсу
Лучший бомбардир НХЛ Остон Мэттьюс рассказал о пари, которое заключил с защитниками «Торонто» Джейком Гардинером и Никитой Зайцевым.
Лучший бомбардир НХЛ Остон Мэттьюс рассказал о пари, которое заключил с защитниками «Торонто» Джейком Гардинером и Никитой Зайцевым.
Гардинер часто подкалывал Мэттьюса, говоря, что форварды должны забивать каждый раз при выходе 2 в 1. В ответ Остон предложил Гардинеру и Зайцеву реализовать хотя бы один выход 2 в 1 из шести против него.
Гардинер и Зайцев не забили ни одного гола в 6 попытках и по условиям спора должны будут перевести условленную сумму денег на счет детской больницы.
Мэттьюс в этом сезоне набрал 16 (10+6) очков в 7 матчах, «Торонто» с 12 очками лидирует в Восточной конференции.
Алексей Иванов