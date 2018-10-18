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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Зайцев и Гардинер проиграли спор Мэттьюсу

Лучший бомбардир НХЛ Остон Мэттьюс рассказал о пари, которое заключил с защитниками «Торонто» Джейком Гардинером и Никитой Зайцевым.

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Источник: Reuters

Гардинер часто подкалывал Мэттьюса, говоря, что форварды должны забивать каждый раз при выходе 2 в 1. В ответ Остон предложил Гардинеру и Зайцеву реализовать хотя бы один выход 2 в 1 из шести против него.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гардинер и Зайцев не забили ни одного гола в 6 попытках и по условиям спора должны будут перевести условленную сумму денег на счет детской больницы.

Мэттьюс в этом сезоне набрал 16 (10+6) очков в 7 матчах, «Торонто» с 12 очками лидирует в Восточной конференции.

Алексей Иванов

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