Ибрагимович вбросил шайбу в матче «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»

Швед произвел символическое вбрасывание перед игрой «Кингс» — «Айлендерс». После этого Златан выбил футбольный мяч на трибуны.

В этом сезоне Ибрагимович забил 21 гол в 25 матчах МЛС и претендует на приз самому ценному игроку чемпионата.



Поддержка Златана не помогла «Кингс» — они уступили «Айлендерс» 2:7.



Андрей Санталов