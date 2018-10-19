Ибрагимович вбросил шайбу в матче «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»
Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович пришел на хоккейный матч в
Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович пришел на хоккейный матч в
Швед произвел символическое вбрасывание перед игрой «Кингс» — «Айлендерс». После этого Златан выбил футбольный мяч на трибуны.
В этом сезоне Ибрагимович забил 21 гол в 25 матчах МЛС и претендует на приз самому ценному игроку чемпионата.
Поддержка Златана не помогла «Кингс» — они уступили «Айлендерс» 2:7.
Андрей Санталов