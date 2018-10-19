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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович вбросил шайбу в матче «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»

Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович пришел на хоккейный матч в Лос-Анджелесе.

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Источник: AP 2018

Швед произвел символическое вбрасывание перед игрой «Кингс» — «Айлендерс». После этого Златан выбил футбольный мяч на трибуны.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Ибрагимович забил 21 гол в 25 матчах МЛС и претендует на приз самому ценному игроку чемпионата.

Поддержка Златана не помогла «Кингс» — они уступили «Айлендерс» 2:7.

Андрей Санталов

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