Задоров подрался с игроком «Нью-Джерси»

Игрок «Эвеланш» применил силовой прием в первом периоде против форварда «Нью-Джерси» Дрю Стаффорда. За одноклубника вступился 21-летний Павел Заха.



Задоров победил в драке Заху. Для чеха это был первый бой в НХЛ, для 23-летнего россиянина — 9-й.