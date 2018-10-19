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16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Задоров подрался с игроком «Нью-Джерси»

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел первую драку в сезоне.

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Источник: AP 2018

Игрок «Эвеланш» применил силовой прием в первом периоде против форварда «Нью-Джерси» Дрю Стаффорда. За одноклубника вступился 21-летний Павел Заха.

Задоров победил в драке Заху. Для чеха это был первый бой в НХЛ, для 23-летнего россиянина — 9-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом матче победил «Колорадо» (5:3), прервав победную серию «Девилс» из 4 игр.

Алексей Иванов

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