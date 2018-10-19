Задоров подрался с игроком «Нью-Джерси»
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел первую драку в сезоне.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел первую драку в сезоне.
Игрок «Эвеланш» применил силовой прием в первом периоде против форварда «Нью-Джерси» Дрю Стаффорда. За одноклубника вступился 21-летний Павел Заха.
Задоров победил в драке Заху. Для чеха это был первый бой в НХЛ, для 23-летнего россиянина — 9-й.
В самом матче победил «Колорадо» (5:3), прервав победную серию «Девилс» из 4 игр.
Алексей Иванов