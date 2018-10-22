Игроку «Флориды», травмировавшему Петтерссона, прислали угрозы и оскорбления

За фол Мэтисон получил дисквалификацию на два матча. У игрока «Ванкувера» выявили сотрясение мозга. Мэтисон позже извинился перед Петтерссоном, отправив ему смс, и сказал журналистам, что у него не было намерения травмировать соперника.

«Я никогда не был игроком, который выходит на лед, чтобы травмировать кого-то. Стараюсь особо не читать комментарии в соцсетях, но все равно сильно огорчен ими. Мысль, что люди могут быть настолько бесчеловечны… Спорт был придуман, чтобы объединять людей, поддерживать свою команду. Но есть тысячи людей, которые угрожают мне смертью в соцсетях, желают, чтобы я покончил жизнь самоубийством или заболел раком… Это уже какой-то новый уровень. Люди угрожали моей собаке», — рассказал Мэтисон.



Канадский хоккеист 1 октября выложил фото своей собаки в инстаграме. После матча с «Ванкувером» хоккейные болельщики стали оставлять под этим постом оскорбительные комментарии.