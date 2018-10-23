Овечкин вручил чемпионский перстень бывшему игроку «Вашингтона»

Бигл играл в «Вашингтоне» с 2008 года. Летом 2018-го после чемпионского сезона он стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Кэнакс».

«Спасибо, парни, что встретили меня стоя аплодисментами. Очень здорово снова увидеть вас. Я скучаю по команде. Для меня вы семья. Вместе с вами мы испытали такое, что я никогда не забуду. Перстень, кстати, хорошо сидит на пальце!» — сказал Бигл бывшим одноклубникам.