Овечкин вручил чемпионский перстень бывшему игроку «Вашингтона»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин передал перстень за победу в Кубке Стэнли форварду «Ванкувера» Джею Биглу.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин передал перстень за победу в Кубке Стэнли форварду «Ванкувера» Джею Биглу.
Бигл играл в «Вашингтоне» с 2008 года. Летом 2018-го после чемпионского сезона он стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Кэнакс».
«Спасибо, парни, что встретили меня стоя аплодисментами. Очень здорово снова увидеть вас. Я скучаю по команде. Для меня вы семья. Вместе с вами мы испытали такое, что я никогда не забуду. Перстень, кстати, хорошо сидит на пальце!» — сказал Бигл бывшим одноклубникам.
Овечкин передал Биглу перстень утром в день матча с «Ванкувером». Позже россиянин набрал 4 очка в игре с «Кэнакс», а «Кэпиталс» победили 5:2.
Алексей Иванов