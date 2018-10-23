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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин вручил чемпионский перстень бывшему игроку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин передал перстень за победу в Кубке Стэнли форварду «Ванкувера» Джею Биглу.

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Источник: AP 2018

Бигл играл в «Вашингтоне» с 2008 года. Летом 2018-го после чемпионского сезона он стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Кэнакс».

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«Спасибо, парни, что встретили меня стоя аплодисментами. Очень здорово снова увидеть вас. Я скучаю по команде. Для меня вы семья. Вместе с вами мы испытали такое, что я никогда не забуду. Перстень, кстати, хорошо сидит на пальце!» — сказал Бигл бывшим одноклубникам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин передал Биглу перстень утром в день матча с «Ванкувером». Позже россиянин набрал 4 очка в игре с «Кэнакс», а «Кэпиталс» победили 5:2.

Алексей Иванов

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