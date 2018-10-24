Хоккеисты НХЛ показали костюмы для Хэллоуина
В Северной Америке спортсмены готовятся к вечеринкам на Хэллоуин. Многие хоккеисты уже показали, в чем придут веселиться.
В Северной Америке спортсмены готовятся к вечеринкам на Хэллоуин. Многие хоккеисты уже показали, в чем придут веселиться.
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Алексей Иванов