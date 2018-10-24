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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты НХЛ показали костюмы для Хэллоуина

В Северной Америке спортсмены готовятся к вечеринкам на Хэллоуин. Многие хоккеисты уже показали, в чем придут веселиться.

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Источник: Reuters

Форвард Мэтт Дюшен с женой нарядились скелетами и заодно рассказали, что ждут ребенка в январе.

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Одноклубники Дюшена Марк Стоун и Брэди Ткачак нарядились в автогонщиков.

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Лучший бомбардир НХЛ двух последних лет Коннор Макдэвид с подругой сыграли в персонажей «Симпсонов».

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А вот и другие игроки «Эдмонтона».

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Блэйк Коулман из «Нью-Джерси» решил «сменить пол».

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Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон и его девушка увлекаются игрой Fortnite.

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Алексей Иванов

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