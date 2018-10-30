Холтби сыграл концерт для игроков «Вашингтона»
Голкипер «Кэпиталс» Брэйден Холтби спел для одноклубников во время турне по Западной Канаде.
Голкипер «Кэпиталс» Брэйден Холтби спел для одноклубников во время турне по Западной Канаде.
«Вашингтон» после матча с «Ванкувером» провел выходной в Уистлере, там хоккеисты соревновались в метании топора.
После этого вечером Холтби взял гитару и дал концерт в ирландском пабе Dubh Linn Gate.
На этом видео Холтби сыграл песню Keep The Wolves Away группы Uncle Lucius.
Во время турне по Западной Канаде «Вашингтон» выиграл два матча и проиграл один.
Алексей Иванов