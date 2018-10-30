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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Холтби сыграл концерт для игроков «Вашингтона»

Голкипер «Кэпиталс» Брэйден Холтби спел для одноклубников во время турне по Западной Канаде.

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Источник: AP 2018

«Вашингтон» после матча с «Ванкувером» провел выходной в Уистлере, там хоккеисты соревновались в метании топора.

После этого вечером Холтби взял гитару и дал концерт в ирландском пабе Dubh Linn Gate.

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На этом видео Холтби сыграл песню Keep The Wolves Away группы Uncle Lucius.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время турне по Западной Канаде «Вашингтон» выиграл два матча и проиграл один.

Алексей Иванов

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