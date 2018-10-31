Вратарь «Оттавы» пропустил гол от чужой синей линии
В матче «Аризона» — «Оттава» случился курьезный гол.
В матче «Аризона» — «Оттава» случился курьезный гол.
Голкипер канадской команды Майк Кондон не справился с броском от чужой синей линии. Шайба ударилась перед ним об лед и заползла в ворота под правым щитком.
Бросавший по воротам Дерек Степан записал на свой счет гол в меньшинстве. «Оттава» проиграла этот матч 1:5.
Кондон проводил второй матч в сезоне. В первой игре он пропустил 5 голов от «Бостона», в этой его заменили после курьезной шайбы, ставшей третьей в первом периоде.
Алексей Иванов