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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Оттавы» пропустил гол от чужой синей линии

В матче «Аризона» — «Оттава» случился курьезный гол.

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Голкипер канадской команды Майк Кондон не справился с броском от чужой синей линии. Шайба ударилась перед ним об лед и заползла в ворота под правым щитком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бросавший по воротам Дерек Степан записал на свой счет гол в меньшинстве. «Оттава» проиграла этот матч 1:5.

Кондон проводил второй матч в сезоне. В первой игре он пропустил 5 голов от «Бостона», в этой его заменили после курьезной шайбы, ставшей третьей в первом периоде.

Алексей Иванов

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