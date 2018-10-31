Бобровский о Знарке: Не понимаю, почему самый титулованный тренер России без работы

Знарок с женой приехал в Коламбус к своей дочери Алисе, которая встречается с форвардом «Блю Джекетс» Артемием Панариным.

«С лучшим тренером страны! P. S. Не могу понять, почему до сих пор самый титулованный тренер России остаётся без работы», — написал Бобровский.



В матче с «Детройтом» Бобровский вышел на замену при счете 0:3. «Коламбус» в итоге уступил 3:5, в этом сезоне у Бобровского лишь 2 победы в 7 матчах при проценте отраженных бросков 88,2.



Алексей Иванов