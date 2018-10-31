Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе ШарксБ3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс2
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс1
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало СэйбрзОТ1
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз3
Нью-Йорк Айлендерс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Детройт Ред Уингз5
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский о Знарке: Не понимаю, почему самый титулованный тренер России без работы

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский сфотографировался с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.

Наверх
Источник: AP 2018

Знарок с женой приехал в Коламбус к своей дочери Алисе, которая встречается с форвардом «Блю Джекетс» Артемием Панариным.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С лучшим тренером страны! P. S. Не могу понять, почему до сих пор самый титулованный тренер России остаётся без работы», — написал Бобровский.

В матче с «Детройтом» Бобровский вышел на замену при счете 0:3. «Коламбус» в итоге уступил 3:5, в этом сезоне у Бобровского лишь 2 победы в 7 матчах при проценте отраженных бросков 88,2.

Алексей Иванов

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера
Шипулин вошел в состав сборной России на сбор в Контиолахти
Миллионы на ветер: сломавшая спину фристайлистка винит врачей
Больше не Медведева? Кто стал главной соперницей Загитовой
Не видит перспектив: экс-тренер «Спартака» отказал «Реалу»
РУСАДА дисквалифицировало 4 российских тяжелоатлетов за допинг
Следующим соперником Александра Емельяненко стал бразилец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь