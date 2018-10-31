Бобровский о Знарке: Не понимаю, почему самый титулованный тренер России без работы
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский сфотографировался с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский сфотографировался с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.
Знарок с женой приехал в Коламбус к своей дочери Алисе, которая встречается с форвардом «Блю Джекетс» Артемием Панариным.
«С лучшим тренером страны!
В матче с «Детройтом» Бобровский вышел на замену при счете 0:3. «Коламбус» в итоге уступил 3:5, в этом сезоне у Бобровского лишь 2 победы в 7 матчах при проценте отраженных бросков 88,2.
Алексей Иванов