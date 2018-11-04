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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Вашингтона» заблокировал бросок лицом

Защитник «Кэпиталс» Михал Кемпни поймал шайбу на себя в матче с «Монреалем».

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Источник: AP 2018

Во втором периоде при счете 4:3 в пользу «Вашингтона» чешский игрок заблокировал бросок Томаша Татара. Шайба при этом попала Кемпни в лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Кемпни после этого не пропустил ни одной смены.

«Вашингтон» уступил «Монреалю» 4:6, пропустив в конце третьего периода две шайбы за две секунды.

Алексей Иванов

Монреаль Канадиенс 6:4
(1:1, 2:3, 3:0)
Вашингтон Кэпиталз
2.11.2018, 02:30 Зрители: 20279 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Тодд Рирден
Вратари
Кэри Прайс Брэйден Холтби 59:38 (Б. Холтби 59:40)
1-й период
02:28 Еспери Котканиеми (Дж. Армиа)
Ларс Эллер (Ч. Стивенсон, М. Нисканен) 06:16
08:23 Брендан Галлахер
Евгений Кузнецов 08:23
2-й период
20:32 Брендан Галлахер (Т. Татар)
23:06 Брендан Галлахер (Т. Татар, Ф. Дано)
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 26:49
Ларс Эллер (Б. Коннолли) 27:59
Александр Овечкин (Дм. Орлов, М. Нисканен) 32:53
Евгений Кузнецов 36:16
Ларс Эллер 39:57
3-й период
53:01 Шарль Юдон
56:56 Еспери Котканиеми (А. Лехконен, В. Мете)
59:38 Макс Доми (Дж. Питри)
59:40 п.в. Джоэль Армиа (Ф. Дано)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Котканиеми (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Вашингтон Кэпиталз
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