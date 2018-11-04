Игрок «Вашингтона» заблокировал бросок лицом
Защитник «Кэпиталс» Михал Кемпни поймал шайбу на себя в матче с «Монреалем».
Защитник «Кэпиталс» Михал Кемпни поймал шайбу на себя в матче с «Монреалем».
Во втором периоде при счете 4:3 в пользу «Вашингтона» чешский игрок заблокировал бросок Томаша Татара. Шайба при этом попала Кемпни в лицо.
Интересно, что Кемпни после этого не пропустил ни одной смены.
«Вашингтон» уступил «Монреалю» 4:6, пропустив в конце третьего периода две шайбы за две секунды.
Алексей Иванов
|Монреаль Канадиенс
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6:4
(1:1, 2:3, 3:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Клод Жюльен
|Тодд Рирден
|Кэри Прайс
|Брэйден Холтби 59:38 (Б. Холтби 59:40)
|1-й период
|02:28
|Еспери Котканиеми (Дж. Армиа)
|Ларс Эллер (Ч. Стивенсон, М. Нисканен)
|06:16
|08:23
|Брендан Галлахер
|Евгений Кузнецов
|08:23
|2-й период
|20:32
|Брендан Галлахер (Т. Татар)
|23:06
|Брендан Галлахер (Т. Татар, Ф. Дано)
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана)
|26:49
|Ларс Эллер (Б. Коннолли)
|27:59
|Александр Овечкин (Дм. Орлов, М. Нисканен)
|32:53
|Евгений Кузнецов
|36:16
|Ларс Эллер
|39:57
|3-й период
|53:01
|Шарль Юдон
|56:56
|Еспери Котканиеми (А. Лехконен, В. Мете)
|59:38
|Макс Доми (Дж. Питри)
|59:40
|п.в.
|Джоэль Армиа (Ф. Дано)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Котканиеми (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)