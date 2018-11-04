Игрок «Вашингтона» заблокировал бросок лицом

Источник: AP 2018

Во втором периоде при счете 4:3 в пользу «Вашингтона» чешский игрок заблокировал бросок Томаша Татара. Шайба при этом попала Кемпни в лицо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dggm1Ge5Ujw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Кемпни после этого не пропустил ни одной смены.

«Вашингтон» уступил «Монреалю» 4:6, пропустив в конце третьего периода две шайбы за две секунды.